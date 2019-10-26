Минский процесс: Минобороны призывает не вестись на "вбросы"

Новости Украины:В Минобороны призывают не поддаваться на информационные "вбросы" о якобы позиции ведомства в отношении Минского процесса.

В Министерстве обороны Украины призывают не поддаваться на информационные "вбросы" о якобы позиции ведомства в отношении Минского процесса.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте Минобороны.

"Некоторые источники в сети Интернет распространяют информацию о якобы "позиции Министерства обороны Украины в отношении Минского процесса". Минобороны официально сообщает, что указанная "информация" абсолютно не соответствует действительности, ведь оборонное ведомство Украины не формирует политику во время переговоров в Минске", - отмечается в заявлении.

В Минобороны подчеркнули, что считают такую информацию провокационной.

"Учитывая то, что указанные "вбросы" активно распространяются российскими информационными ресурсами, считаем это абсолютной провокацией, направленной на дискредитацию Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины, а также на срыв Минских договоренностей", - сказано в документе.

В Минобороны призвали журналистов, блогеров и пользователей социальных сетей быть бдительными и не поддаваться на подобные информационные "вбросы".