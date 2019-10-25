Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах

Новости Украины:Глава оборонного ведомства Украины посети штаб-квартиру НАТО в рамках встречи на уровне глав Минобороны.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в ходе разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом (Jens Stoltenberg) в Брюсселе предложил расширить украинско-натовское сотрудничество и перевести его в более практическую плоскость.

"Во время общения с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом предложил расширить наше сотрудничество и перевести его в более практическую плоскость. Мы для этого приложим максимум усилий", - написал Загороднюк на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Министр обороны Украины также подвел предварительные итоги поездки в Брюссель в штаб-квартиру НАТО.

"Примечательно, что мой первый зарубежный визит в качестве главы Министерства обороны был именно в штаб-квартиру НАТО. За два дня пребывания в Брюсселе мы с коллегами провели ряд важных встреч. В частности, состоялась короткая, но содержательная беседа с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Востоке Украины, Черном и Азовском морях, которая вызывает беспокойство. Рассказал о приоритетах и нашем желании сделать формат сотрудничества более практичным, в частности, в вопросах поддержки украинского военно-морского флота и помощи в модернизации вооруженных сил", - написал Загороднюк.

Он напомнил, что на следующей неделе стороны смогут продолжить общение во время официального визита представителей Североатлантического совета в Украину.

"Спасибо нашим иностранным партнерам за принципиальность и последовательность. Убежден, что наше сотрудничество будет расширено не только в политическом измерении, но и в практической плоскости. Мы для этого приложим все необходимые усилия. Отмечу, что достижение военных критериев членства в Альянсе и увеличении\ количества подразделений ВСУ, способных выполнять совместные операции с армиями стран НАТО, остается неизменным приоритетом работы Минобороны", - подытожил министр.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк назвал провокацией высказывания российской стороны о том, что если Украина хочет разблокировать судоходство в Керченском проливе, она должна признать аннексию Крыма.

Такую оценку заявления российского дипломата он сделал в пятницу в Брюсселе украинским журналистам по окончании участия во встрече министров обороны стран-членов НАТО с партнерами по операции в Афганистане.

"Это провокация для того, чтобы усилить давление на Украину. Никаких дискуссий в отношении признания (незаконной аннексии Крыма Россией – ИФ) не будет. Об этом просто не серьезно говорить", - сказал министр.

Загороднюк отметил, что задача украинской стороны в Азовском море – "усиливать наши возможности". "Это наш флот, наша береговая охрана, подготовка войск, наращивание возможностей", - уточнил он.

По словам министра, вопрос предоставления возможной помощи НАТО Украине в этом аспекте будет на повестке дня предстоящего визита Северо-Атлантического Совета НАТО в Украину, который пройдет на следующей неделе.