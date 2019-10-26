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Суббота, 26.10.2019
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Зима близко: полиция напоминает водителям о необходимости "переобуться"

Зима близко: полиция напоминает водителям о необходимости "переобуться"
21:49 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Украины:В полиции просят не экономить на шинах и поменять все четыре колеса.

В Украину идет похолодание с дождями и первым снегом. Во избежание ДТП на дорогах в Нацполиции водителям напоминают, что пора "переобуть" свои автомобили.

С 28 октября ожидается существенное похолодание, прогнозируют синоптики. Температура воздуха снизится и будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега, в результате чего может установиться временный снежный покров.

В такую погоду сцепление шин с дорожным покрытием не всегда может быть достаточным, поэтому наличие зимней резины прибавит уверенности при вождении. Специалисты рекомендуют украинским водителям менять летнюю на зимнюю резину, когда температура воздуха опускается ниже +7 градусов. Но Патрульная полиция рекомендует "переобуться" уже сейчас.

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"Благодаря своей конструкции зимние шины лучше удерживают автомобиль на снегу, мокрой дороге и гололеде, а также значительно уменьшают тормозной путь. Поэтому заблаговременно позаботьтесь о своем комфорте и безопасности на дороге", - говорят в Нацполиции.

Некоторые водители с целью экономии меняют не все шины, а, например, только две. Но специалисты категорически не рекомендуют так делать, поскольку это может ухудшить управляемость машины на скольской дороге. К тому же вопрос экономии здесь довольно спорный, поскольку в данном случае износ летней резины будет существенным.

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"Переобуть" авто сейчас также советуют и "шинники". Это позволит избежать огромных очередей и повышенных цен во время ажиотажа, когда зима приходит неожиданно и все в тот же день мчат к ближайшему СТО.

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Зима, Шины, Зимняя резина, Нацполиция.
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