Приметы и обряды на 27 октября – Прасковья Пятница, Льняница, Грязниха

Новости Украины:27 октября Православная церковь почитает память Параскевы Сербской – христианской святой, прославившейся своим аскетизмом.

27 октября в народе часто называли Прасковьей-Грязницей, Трепальницей, Грязнихой. Очень часто на Прасковью погода портится, и идет дождь. Температура воздуха также понижается. Как правило, сухой и теплой погоды в этот день практически никогда не бывает.

Родилась Параскева в X веке в городе Епиват (сегодня Турция) неподалёку от Константинополя на берегу Мраморного моря. Точная дата рождения неизвестна. Святитель Ефимий, епископ Мадитоса, был её братом. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство и переехала в Константинополь, где приняла монашеский постриг и прожила пять лет. Потом она отправилась на Святую землю, чтобы поклониться святыням. После паломничества жила отшельницей в Иорданской долине.

В пожилом возрасте за два года до смерти Парасеква вернулась домой. После того, как она умерла, её погребли на общем кладбище как безымянную странницу. Через много лет чудесным образом её нетленные мощи были обретены и положены в местном храме. Мощи святой прославились множеством чудес и исцелений. По приказу болгарского царя Иоанна Асена в 1238 году их перенесли в город Тырновград. Когда турки захватили Болгарию, мощи вывезли в Валахию. После захвата Валахии их перенесли в Белград.

Когда в 1521 году Сулейман I захватил Белград, то он вывез мощи преподобной Параскевы в Константинополь. В 1641 году их перенесли в Яссы, где они находятся по сегодняшний день.

Параскева Пятница считалась покровительницей рожениц. По народной примете, беременной женщине нельзя было расчесывать волосы в этот день, опасаясь прогневать святую и лишиться ее помощи во время родов.

Было еще одно название этому дню - Параскева-трепальница (потому что начинали мять и трепать лен), женщинам запрещалось прясть и стирать, но можно было шить.

Считалось, что кто в пятницу много смеется, тот в старости будет много плакать. Параскева называется в простонародье грязнихой - из-за осеннего ненастья и грязи - или порошихой - от пороши, то есть легкого снега, выпадающего на замерзшую после оттепели землю. Если на Параскеву на дорогах грязь, то до установления настоящей зимы еще четыре недели ждать.

В день Прасковьи из пшеницы нового урожая варили кашу, которую заправляли свежим льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Господа з свежее льняное масло и новое пшено.

Вообще пятницу наши предки наделили особыми свойствами. В этот день не стоит начинать новых дел, иначе они будут «пятиться», много смеяться, в противном случае в старости много плакать придётся. В пятницу даже курицу на яйцо не сажали, потому что, согласно поверью, цыплята из таких яиц не вылупятся.

Народные приметы:

На Грязниху не бывает сухо.

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Если на Параскеву большая грязь, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Яркое звездное небо – к богатому урожаю.

Вороны раскаркались – к оттепели.

Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы в следующем году. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.

Пасмурная и снежная погода предвещает ненастье в конце мая.

Лес инеем покрылся – в следующем году овес уродится.

Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.

Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине – морозная.

Обязательно задабривали 27 октября домового: выносили для него еду во двор, чтобы в будущем скот хорошо водился и не болел. Верили, что именно домашние животные находились на попечении домового.