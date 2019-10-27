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Вакарчук дал в Одессе концерт для освобожденных моряков и политзаключенных

Вакарчук дал в Одессе концерт для освобожденных моряков и политзаключенных
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Одессе Вакарчук дал концерт для освобожденных из российского плена военных моряков и политзаключенных.

В Одессе известный певец, депутат Верховной Рады Украины Святослав Вакарчук дал концерт для освобожденных из российского плена военных моряков и политзаключенных.

Об этом сообщил сам Вакарчук на своей странице в Facebook.

По его словам, на концерте присутствовал бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов.

"Это был невероятный вечер и особенный концерт в Одессе", - поделился впечатлениями Вакарчук.

Он отметил, что в середине сентября встретился с Сенцовым, который признался, что ранее ни разу не был на его концертах. Поэтому появилась идея дать концерт для бывших политзаключенных и военных моряков, освобожденных из плена.

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Вакарчук перечислил людей, которые присутствовал на его концерте в Одессе. В частности, Сенцов, моряки Роман Мокряк, Юрий Безъязычный, Василий Сорока и другие освобожденные из плена моряки, а также действующие офицеры и матросы ВМС ВСУ.

"Те, кто в 2014 году не изменил присяге и Украине, вышел из Крыма и вывел технику, авиацию, в частности, вице-адмирал Андрей Тарасов, полковник Игорь Бедзай и офицеры, которые еще во времена, когда они были курсантами, весной 2014-го пели гимн Украины, когда оккупанты поднимали триколоры в нашем Крыму", - написал певец.

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Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. В их числе: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Концерт, Одесса, Святослав Вакарчук.
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