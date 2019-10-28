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В Украине планируют отменить медицинские справки

В Украине планируют отменить медицинские справки
11:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Дмитрий Дубилет намерен изучить возможность отмены требования о предоставлении медсправок.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет намерен изучить возможность отмены требования о предоставлении медицинских справок в разных сферах жизни украинцев.

"В Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы? С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке больниц, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев?" - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

 

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Министр отметил, что в западных странах такого обычно нет, и для него это аргумент в пользу отмены таких требований.

"Хочу исследовать этот вопрос более подробно", - отметил Дубилет.

Напомним, число пострадавших в результате заболевания вирусным гепатитом в Чернигове выросло до 15.

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Минздрав, Кабмин, Дмитрий Дубилет, Медицинские справки.
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