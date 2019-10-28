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Оскорбил ли императора Японии наряд Елены Зеленской? Ответ посольства

Оскорбил ли императора Японии наряд Елены Зеленской? Ответ посольства
20:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Посольство Японии похвалило наряды Зеленских на инаугурации императора.

Президент Владимир Зеленский и его супруга Елена произвели положительное впечатление об Украине во время церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Об этом говорится в сообщении Посольства Японии в Украине в социальной сети Facebook.

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность президенту Украины Владимиру Зеленскому и первой леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества императора Японии на прошлой неделе. Участие президентской четы в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране", - говорится в сообщении.

Японские дипломаты считают, что первый двусторонний саммит Зеленского с премьер-министром Синдзо Абэ был своевременным и успешным.

"Мы следим за результатами этого визита и будем работать для дальнейшего углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина президента и первую Леди!"- говорится в сообщении.

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Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что Елена Зеленская якобы нарушила дипломатический этикет на интронизации императора в Японии, надев нежно-лимонное платье, и якобы одежду такого цвета имеют право носить только члены императорской семьи.

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Япония, Владимир Зеленский, Нарухито, Елена Зеленская.
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