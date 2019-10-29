День Ангела Евгения: значение имени и красивые поздравления в стихах

Новости Украины:Имя Евгений в переводе с греческого языка означает "благородный", дословно это имя можно перевести как "с хорошими генами".

От мужского имени было образовано женское имя – Евгения. В России имена Евгений и Евгения начали широко употребляться в XIX веке. Так стали называть своих детей дворяне. Но употребляли имя Евгений, в основном, на французский манер – Эжен (потом от него появилось современное уменьшительное обращение Женя) или же на английский вариант – Юджин.

Второй английский вариант имени Евгений – это имя Оуэн. Но также есть вероятность, что происхождение имени Оуэн идет от валлийского "ягненок" (oen) или "юность" (eoghunn). Таким именем звали одного из героев эпоса о короле Артуре, он был одним из рыцарей Круглого Стола.

Для Жени очень важен его собственный мир. Ему порой бывает очень сложно принять мир реальный таким, какой он есть, поэтому еще с раннего детства в нем проявляются такие черты как нерешительность, он долго не может сосредоточиться на одном деле. Ему следует тренировать уверенность в себе. Но его нерешительность не распространяется на общение: ему легко найти общий язык как с мальчиками, так и с девочками.

У Евгения очень хорошо развита интуиция, он умеет замечать малейшие детали, которые помогают ему быть в курсе всех событий. Обладатель имени Евгений отлично разбирается в совершенно разных вопросах. Евгений очень разносторонне развитый молодой человек, с которым приятно вести беседы на любые темы. Евгений - утонченный и бесстрастный мужчина.

Евгению легко быть душой компании, потому что всегда к месту может рассказать шутку, анекдот, интересную историю. Его коммуникабельность, артистичность и интеллигентность украшают любую вечеринку или раут. Не любит рутинную работу. Евгений тяготеет к театру и литературе. Нравится ему и разбираться в технике, часто увлекается логическими, математическими задачами, различными головоломками.

Евгений не любит препятствия на своем пути, часто не умеет и не очень хочет их преодолевать. Поэтому обладатель имени Евгений не любит творческую деятельность, предпочитает логические и последовательные действия. Он всегда честно и добросовестно трудится, но также не лишен честолюбия и постарается не упустить момент, когда сможет продвинуться в карьере. Очень часто среди Евгений выбирает технические профессии - инженера, программиста, архитектора, конструктора. Но в Евгении очень сильна и его вторая сторона - романтизм, поэтому среди Евгениев много писателей, актеров, журналистов.

Пришла пора для поздравлений —

День ангела сегодня твой.

Будь счастлив, милый мой Евгений,

Пусть солнце светит над тобой.

Пусть ангел твой хранит незримо

Тебя от горя и потерь.

Пусть будет каждый день счастливым,

В мечту откроется пусть дверь.

Тебя я, Женя, поздравляю!

Чего мужчине пожелать?

А в именины я желаю

Удачу впредь не отпускать!

Побольше счастья и везенья,

Любви, добра и вдохновенья,

Успеха, счастья, море сил,

И чтоб Господь тебя хранил!

С Днем ангела, Женя, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

У тебя благородное имя,

Ты и сам благороден, Евгений!

Заодно ты — с друзьями, с родными.

Ты надежен, внимателен, верен.

С именинами я поздравляю

И желаю тебе оптимизма,

Чтоб, все трудности преодолевая,

Без проблем ты шагал бы по жизни!

Женя, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Вас, Евгений, поздравляю!

И в День Ваших именин

Счастья и любви желаю,

И пусть из судьбы глубин

Вас мечта найдет, и сразу

Пусть исполнится она!

Жизнь пусть дарит Вам алмазы,

Всем наполнен дом сполна!

Евгений, ты мужик отличный!

И в именины я желаю,

Чтоб зарабатывал прилично,

И жил легко, забот не зная.

Чтоб было счастья бесконечным —

Пожалуй, стоит постараться,

Будь самым ты веселым вечно!

Желаю чаще улыбаться!

Как много в жизни радостных явлений!

И вот сегодня есть такое в этот час!

Сегодня именины у тебя, мой брат Евгений!

Прими же поздравления от нас!

Пусть все, что в жизни происходит,

То лишь к успеху, счастию ведет!

И пусть удача мимо не проходит,

А даже рядышком с тобою пусть живет!

Мудр и опытен Евгений,

А порой ты просто гений!

Не устанешь восхищать

И успехов достигать.

В именины поздравляю,

Радости тебе желаю.

И прекрасных светлых дней,

И заботливых друзей!

Женя, будь счастливым самым,

Почитай отца и маму,

Только к лучшему стремись,

И в достойную влюбись.

Никогда не унывай,

Жизнь свою оберегай

От ненужных ты хлопот,

Пусть во всем тебе везет!

Женя, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!