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К Зеленскому обратился защитник окружающей среды

К Зеленскому обратился защитник окружающей среды
15:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Предложенная петиция уже набрала 89 голосов из 25000 возможных.

Президента Украины Владимира Зеленского просят усилить ответственность за загрязнение окружающей среды.

Соответствующая петиция №22/077198-эп обнародована на сайте главы украинского государства.

Автор петиции попросил Владимира Зеленского создать реально действующий, контролирующий орган, по соблюдению правил экологической безопасности в Украине. 

Таким образом нам удастся сохранить здоровье нации.

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Также он просить увеличить в разы административную и уголовную ответственности за загрязнение воздуха, воды и других природных ресурсов.

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Экология, Петиция, Владимир Зеленский.
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