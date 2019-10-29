К Зеленскому обратился защитник окружающей среды

Президента Украины Владимира Зеленского просят усилить ответственность за загрязнение окружающей среды.
Соответствующая петиция №22/077198-эп обнародована на сайте главы украинского государства.
Автор петиции попросил Владимира Зеленского создать реально действующий, контролирующий орган, по соблюдению правил экологической безопасности в Украине.
Таким образом нам удастся сохранить здоровье нации.
Также он просить увеличить в разы административную и уголовную ответственности за загрязнение воздуха, воды и других природных ресурсов.