Зеленского попросили оставить летнее время

Новости Украины:Предложенная петиция уже набрала 61 голосов из 25000 возможных.

К президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с просьбой оставить летнее время как основу.

Соответствующая петиция №22/077200-эп обнародована на официальном интернет-представительстве президента Украины.

В петиции просят вернуть в Украину летнее время без перевода времени на зимнее. Автор отмечает минусы зимнего времени в своем времени.

Во-первых, слишком быстро наступают сумерки и ночь.

Во-вторых, дети из школ будут приходит когда на улице уже темно.

Также автор петиции считает, что изменение времени дает негативные последствия для здоровья, ухудшением самочувствия, стрессами, депрессиями.