Новосозданный департамент ГПУ по делам Майдана получил руководителя

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил руководителей департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в отношении участников Революции Достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Соответствующими приказами на должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины назначен Виктор Мисяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.
В ГПУ сообщили, что ранее Мисяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.
Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.
Как сообщалось ранее, 21 октября в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав вошли три отдела.