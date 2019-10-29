Новосозданный департамент ГПУ по делам Майдана получил руководителя

Новости Украины:Рябошапка назначил руководство новосозданного департамента ГПУ по расследованию дел Майдана.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил руководителей департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в отношении участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Соответствующими приказами на должность начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Генеральной прокуратуры Украины назначен Виктор Мисяк, на должность заместителя начальника департамента - Алексей Донской.

В ГПУ сообщили, что ранее Мисяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории Генпрокуратуры.

Донской занимал должность начальника отдела организации и процессуального руководства по уголовным производствам Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, 21 октября в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав вошли три отдела.