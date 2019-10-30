Судьям Голосеевского райсуда объявили об подозрении

Новости Украины:Коллегия судей отказа стороне защиты в удовлетворении ходатайства по отводу судей.

ВАКС объявил подозрения бывшим судьям Голосеевского районного суда, которых подозревают в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Прокурор САП в Высшем антикоррупционном суде объявил обвинительный акт по делу об обвинении бывших судей Голосеевского районного суда столицы в получении неправомерной выгоды... Следующее заседание - 31 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Так же сообщается, что коллегия судей отказа стороне защиты в удовлетворении ходатайства по отводу судей.

Как сообщалось ранее, Харьковский апелляционный суд назначил дату рассмотрения жалобы на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за госизмену.