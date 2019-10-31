Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды

Новости Украины:Природа в этот день засыпает, уходит на покой до весенней оттепели.

На рубеже октября и ноября отмечается таинственный праздник. И это не Хэллоуин, как мы привыкли думать. Или, во всяком случае, не только он: подобные праздники справляли многие народы.

В ночь с 31 октября на 1 ноября по всему миру отмечается Хэллоуин. Своими корнями он уходит в далекое прошлое, в старые традиции кельтов. Эксперты подготовила по этому случаю отдельную публикацию об истории Хэллоуина. Но есть и другой праздник, который приходится на ту же дату. Он получил название "Велесова ночь".

Велесова ночь — это своего рода славянский Хэллоуин. Ее отмечали, когда заканчивался месяц листопад (соответствует нынешнему октябрю) и начинается грудень (соответствует ноябрю). Считалось, что заканчивается осень, время опадающей листвы и последних заготовок на холода, и начинается зима. Даже само название "грудень" связано с застывшими комьями холодной земли, которая уже не могла ничего родить до весны.

По народным преданиям, в эти переходные дни стирается граница между осенью и зимой, между миром живых и миром мертвых душ. Обычаи гласили: сезонные работы пора прекращать. И в наши дни многие стараются завершить дачные заготовки и другие хлопоты до ноября.

Полагали, что предки рода в этот день навещают дома и своих потомков, проверяют, все ли ладно в семье и в жилище. Поэтому, чтобы привлечь удачу, старались привести домашние дела в порядок, прибраться, не ссориться с домочадцами и не ругаться с соседями. Неслучайно рядом с этой датой часто отмечались дни поминовения усопших, когда было принято наводить порядок на кладбищах. Например, Дмитриевская родительская суббота.

На Велесову ночь разводили костры, которые символизировали защиту и очищение. Существовали особые традиции и приметы, связанные с гостеприимством. Скатерть стелили новую, новый веник могли поставить в бане, всей семьей обязательно мылись. Считалось, что духи могут зайти в баню и проведать, как там обстоят дела, или заглянуть на огонек к столу. Кстати, об огоньке: еще одна традиция предписывала зажигать в этот день свечи в доме. Если вы решите отметить Велесову ночь, можно последовать этому обряду, но важно следить за огнем и не допускать невнимательности.

31 октября каждый человек сам решит для себя, будет ли он отмечать Велесову ночь, вспоминая старинные славянские обряды и приметы, или нарядится в карнавальный костюм для Хеллоуина. Главное — не ссориться и не спорить о праздниках в такие дни.