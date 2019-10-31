Польская автокефальная церковь не признала ПЦУ

Новости Украины:Польская автокефальная церковь заявила, что автокефалия не должна опираться на "раскольников".

Польская автокефальная православная церковь обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с заявлением о непризнании Православной церкви Украины.

Об говорится в заявление Собора епископов Польской автокефальной православной церкви, состоявшийся 29 октября

ПАПЦ повторила позицию по ПЦУ, озвученную еще 2 апреля 2019 года.

"Оставляем в силе свои позиции по автокефалии Церкви украинской, содержащиеся в постановлениях Собора № 340 от 9 мая 2018, № 341 от 25 июня 2018 и № 342 от 2 апреля 2019 года", сказано в заявлении.

"Польская автокефальная православная церковь не против предоставления автокефалии Церкви в Украине, которая будет опираться на догматически-канонические нормы всей Церкви, а не на группу раскольников. Отступники от науки святой Церкви не могут представлять здоровый церковный организм, поскольку это нарушает евхаристическое единство православия", - говорится в заявлении Польской церкви.

Напомним, Собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины.

Чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не упоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.