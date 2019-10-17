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РПЦ прекращает отношения с греческой церковью из-за признания ПЦУ

РПЦ прекращает отношения с греческой церковью из-за признания ПЦУ
16:13 Сегодня Телеграф

Российская церковь разрывает отношения с греческой из-за признаний ею украинской ПЦУ.

РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской православной церкви, которые вступят в общение с якобы "украинскими раскольниками". Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", — сказал он.

Об этом он заявил после заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в четверг.

Ранее российские СМИ сообщали, что 17 октября в Москве открылось внеочередное чрезвычайное заседание священного синода Русской православной церкви. От него ждали решений, определяющих отношение Русской церкви по поводу позиции Элладской церкви, принявшей решение о поддержке прав Константинопольского патриархата якобы "вмешиваться в судьбу чужих канонических территорий".

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Ранее стало известно, что архиерейский собор Элладской православной церкви признал право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставить автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ). 

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РПЦ, Элладская православная церковь, Греческая церковь.
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