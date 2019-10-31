Скачать
Пятница, 01.11.2019
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)
Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут: в ОПУ объяснили почему
Стенограмму разговора Трампа с Зеленским публиковать не будут
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Фьюри удачно дебютировал в WWE
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию
Сам себе художник: Snapchat представил новую функцию

Генерал США рассказал, как Украине обеспечить свободу судоходства в Черном море

Генерал США рассказал, как Украине обеспечить свободу судоходства в Черном море
23:44 Чт, 31 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Ходжес дал совет Украине, как обеспечить свободу навигации в условиях агрессии со стороны России.

На морские вызовы России Украина должна отвечать вместе со странами-соседками по Черноморскому региону - Грузией и Румынией, опираясь при этом на поддержку ВМС США.

Такое мнение прозвучало во время панельной дискуссии на Львовском форуме по вопросам безопасности.

"Морской вызов заключается в том, что Россия может давить на Одессу, препятствовать движению торговых судов и военно-морским учениям. Украина для защиты своих интересов должна солидаризироваться с соседками по Черноморскому региону - Грузией и Румынией и опираться на поддержку ВМС США", - отметил генерал-лейтенант ВС США (в отставке) соорганизатор Форума по вопросам безопасности Бен Ходжес.

В НАТО пока не видят причин для нормализации отношений с Россией

Только так, по его мнению, можно обеспечить свободу навигации. Захвату украинских судов должен противостоять и Запад. Наибольшая угроза, что он ослабит санкции и развяжет России руки для преступных действий.

На форуме также отмечалось, что в настоящее время наблюдается потеря устойчивости в украинском обществе, чему способствовал поток враждебной информации, направленный на разъединение. Для того, чтобы защитить нацию, нужны честные и агрессивные к врагу СМИ, добросовестная судебная система и Верховная Рада, которая направит средства на армию, отмечали участники форума.

"Абсолютно уверен": Климкин прогнозирует атаку России на юг Украины (Видео)

Во Львове с 30 октября по 1 ноября проходит ІІІ форум по вопросам безопасности "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы". В рамках Форума состоится 8 панельных дискуссий, в которых принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира, а именно: из США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Судоходство, Россия, Черное море, Бен Ходжес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вкусные грибы: почему шампиньоны стоить чаще употреблять в пищу
02 Чародейная Велесова Ночь - с 31 октября на 1 ноября: традиции, приметы и обряды
03 Маникюр осень 2019: завораживающий серый дизайн (Фото)
04 Вкусно и полезно: еда, которая отлично подойдет для завтрака
05 Маникюр осень 2019: потрясающие идеи на миндальную форму ноготков (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Украина запретила ввоз 54 книг с пропагандой из России
Европейский Союз сделал заявление по разведению сил в Золотом
Европейский Союз сделал заявление по разведению сил в Золотом
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Конгресс США принял резолюцию о процедуре импичмента Трампа
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Колумбийская художница стала лауреатом премии в области современного искусства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь