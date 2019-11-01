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Отток кадров: за два года в Украине были уволены более 1000 судей

Отток кадров: за два года в Украине были уволены более 1000 судей
05:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Председатель ВСП говорит, что в течение двух лет уволены более тысячи судей.

В течение 2017-2019 годов были уволены 1 157 судей.

Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко в эфире передачи "Персона грата", видео которой опубликовано на странице Украинского радио в Facebook.

"С 2017 по 2019 год по состоянию на 28 октября, в частности, были уволены 1 157 судей", - рассказал Овсиенко.

По его словам, на общих основаниях, а именно - в связи с невозможностью выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию или в отставку было уволено за указанный период 836 судей.

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Кроме того, в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка за два года было уволено 268 судей за нарушение судебных требований относительно несовместимости - 18 судей.

В то же время за указанный период уволено 35 судей, которые не подтвердили способность осуществлять правосудие по результатам квалификационного оценивания.

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"Поэтому эта цифра является довольно значительной, она показывает, насколько существенным и стремительным является отток кадров из судейской среды и судебной системы", - добавил Овсиенко.

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Суд, ВСП, Андрей Овсиенко.
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