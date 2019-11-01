Правоохранители сообщили о подозрении "другу" президента Украины

Новости Украины:Мошенник выдавал себя за близкого товарища высших должностных лиц государства и вымогал деньги.

В Генеральной прокуратуре сообщили о подозрении лицу, которое, выдавая себя за товарища руководителей государства, пыталась завладеть более 50 тыс. долларов.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, гражданину Украины, который пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах путем мошенничества, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Он, выдавая себя за близкого товарища высших должностных лиц государства, а именно: президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, руководителя Офиса президента Украины, первого заместителя руководителя Офиса президента Украины, вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации и, создавая впечатление о серьезности своих связей и влиянии на политическую ситуацию, в том числе, на решение кадровых вопросов по назначению на руководящие должности в органы власти, вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах", - установило следствие.

В частности, отметили в ГПУ, за так называемое назначение потерпевшего на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования, вышеуказанное лицо вымогало передать якобы "кураторам" денежные средства двумя траншами - 28 тыс. грн и 50 тыс. долларов.

"По его требованию 18 октября 28 тыс. грн перечислены на указанный им карточный счет. При этом, по данным следствия, полученные от потерпевшего деньги он не собирался передавать указанным должностным лицам, а планировал завладеть ими", - говорится в сообщении.

Накануне, 31 октября, после получения второй части денежных средств в размере 50 тыс. долл. он задержан на месте совершения преступления.

На сегодняшний день проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит срок наказания до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.