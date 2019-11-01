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Правоохранители сообщили о подозрении "другу" президента Украины

Правоохранители сообщили о подозрении "другу" президента Украины
13:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Мошенник выдавал себя за близкого товарища высших должностных лиц государства и вымогал деньги.

В Генеральной прокуратуре сообщили о подозрении лицу, которое, выдавая себя за товарища руководителей государства, пыталась завладеть более 50 тыс. долларов.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, гражданину Украины, который пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах путем мошенничества, сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

"Он, выдавая себя за близкого товарища высших должностных лиц государства, а именно: президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, руководителя Офиса президента Украины, первого заместителя руководителя Офиса президента Украины, вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации и, создавая впечатление о серьезности своих связей и влиянии на политическую ситуацию, в том числе, на решение кадровых вопросов по назначению на руководящие должности в органы власти, вводил пострадавших в заблуждение и пытался завладеть денежными средствами в особо крупных размерах", - установило следствие.

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В частности, отметили в ГПУ, за так называемое назначение потерпевшего на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования, вышеуказанное лицо вымогало передать якобы "кураторам" денежные средства двумя траншами - 28 тыс. грн и 50 тыс. долларов.

"По его требованию 18 октября 28 тыс. грн перечислены на указанный им карточный счет. При этом, по данным следствия, полученные от потерпевшего деньги он не собирался передавать указанным должностным лицам, а планировал завладеть ими", - говорится в сообщении.

Накануне, 31 октября, после получения второй части денежных средств в размере 50 тыс. долл. он задержан на месте совершения преступления.

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На сегодняшний день проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит срок наказания до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Прокуратура, ГПУ, Взятка.
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