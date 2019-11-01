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Пятница, 01.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
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НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций

НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
22:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:НАПК утвердило протоколы о доступе к реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме.

Национальное агентство по предотвращению коррупции в сотрудничестве с Министерством юстиции утвердило порядок автоматизированного доступа Системы логического и арифметического контроля деклараций к трем государственным реестрам.

Как сообщила пресс-служба НАПК, в частности утвержден доступ к Наследственному реестру, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния.

"Таким образом, НАПК имеет утвержденные протоколы о доступе ко всем 16 реестрам и базам данных, необходимых для проверки деклараций в автоматизированном режиме", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в настоящее время НАПК вместе с ГП "Национальные информационные системы", Министерством цифровой трансформации, Государственной службой специальной связи и защиты информации проводит технические работы по подключению к этим трем реестрам.

"Для осуществления автоматизированной проверки данных в декларациях НАПК подготовило и ввело в январе 2019 года специальную программу - систему логического и арифметического контроля. Изменения в закон "О предотвращении коррупции", вступившие в силу 18 октября, обеспечили НАПК автоматизированным доступом к реестрам, в которых содержится большой объем важной при проверке деклараций информации - Наследственному реестру, Единому реестру доверенностей и Реестру актов гражданского состояния", - говорится в сообщении.

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В НАПК уточнили, что декларации, которые автоматически определяются системой как имеющие больше всего коррупционных рисков, попадают в так называемую "красную зону" для прохождения процедуры полной проверки. Это преимущественно декларации лиц, занимающих ответственное или особо ответственное положение.

В ведомстве отмечают, что ранжирование деклараций системой логического и арифметического контроля осуществляется полностью автоматически и без вмешательства работников НАПК, что полностью исключает коррупционную составляющую.

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Минюст, НАПК.
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