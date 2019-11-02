Арахамия сообщил, что комитет по нацбезопасности проведет заседание в Золотом

Новости Украины:Давид Арахамия: Во вторник в Золотом пройдет заседание комитета по нацбезопасности.

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 5 ноября проведет выездное заседание в Золотом Луганской области.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас во вторник (5 ноября, - ред.) заседание нашего комитета в Золотом. Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороны", - сообщил Арахамия.

Напоминаем, 29 октября в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке разведения в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

В среду, 30 октября, командование ООС ввело в районе проведения операции Объединенных сил режим "желтый", который предусматривает специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, и в то же время ограничения для гражданского населения.

Предусмотрено, что в целом процесс разведения сил и средств возле Золотого-4 продлится до 30 дней.