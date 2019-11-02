Порывы ветра: прогноз погоды на выходные

В Украине на выходных холод понемногу будет отступать на восток, а на юго-западе образуется более теплая воздушная масса.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Есть вероятность небольшого дождя на западе и севере страны.
Карта осадков 2 ноября
В большинстве областей, кроме востока, ожидается значительное усиление ветра. Сегодня,2 ноября, ветер будет южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 2 ноября
Прогноз погоды на субботу, 2 ноября, по Украине:
Ужгород – +7…+9, небольшой дождь
Львов – +8…+10, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +6…+8, небольшой дождь
Тернополь – +5…+7, небольшой дождь
Черновцы – +6…+8, небольшой дождь
Хмельницкий – +5…+7, небольшой дождь
Луцк – +6…+8, переменная облачность
Ровно – +6…+8, переменная облачность
Житомир – +6…+8, переменная облачность
Винница – +6…+8, переменная облачность
Одесса – +9…+11, переменная облачность
Николаев – +8…+10, переменная облачность
Херсон – +7…+9, переменная облачность
Симферополь – +7…+9, переменная облачность
Кропивницкий – +6…+8, переменная облачность
Черкассы – +6…+8, переменная облачность
Чернигов – +6…+8, переменная облачность
Сумы – +4…+6, переменная облачность
Полтава – +6…+8, переменная облачность
Днепр – +6…+8, переменная облачность
Запорожье – +4…+6, переменная облачность
Донецк – +3…+5, переменная облачность
Луганск – +3…+5, переменная облачность
Харьков – +4…+6, переменная облачность
Киев – +6…+8, переменная облачность
Погода 2 ноября
Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем была +17 в 1926 году, самая низкая ночью -10,4 в 1979 году.
Погода 3 ноября
Завтра, 3 ноября в западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер южный, 7-12 м/с, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.
В Киеве ночью в воскресенье небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных в Украине будет сильный, до штормовых значений, ветер.
Народный прогноз погоды
Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету.
На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.
Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.
Пороша всегда в безветрие ложится.