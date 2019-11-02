Порывы ветра: прогноз погоды на выходные

Новости Украины:В Украине к воскресенью немного потеплеет.

В Украине на выходных холод понемногу будет отступать на восток, а на юго-западе образуется более теплая воздушная масса.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Есть вероятность небольшого дождя на западе и севере страны.

Карта осадков 2 ноября

В большинстве областей, кроме востока, ожидается значительное усиление ветра. Сегодня,2 ноября, ветер будет южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 2 ноября

Прогноз погоды на субботу, 2 ноября, по Украине:

Ужгород – +7…+9, небольшой дождь

Львов – +8…+10, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +6…+8, небольшой дождь

Тернополь – +5…+7, небольшой дождь

Черновцы – +6…+8, небольшой дождь

Хмельницкий – +5…+7, небольшой дождь

Луцк – +6…+8, переменная облачность

Ровно – +6…+8, переменная облачность

Житомир – +6…+8, переменная облачность

Винница – +6…+8, переменная облачность

Одесса – +9…+11, переменная облачность

Николаев – +8…+10, переменная облачность

Херсон – +7…+9, переменная облачность

Симферополь – +7…+9, переменная облачность

Кропивницкий – +6…+8, переменная облачность

Черкассы – +6…+8, переменная облачность

Чернигов – +6…+8, переменная облачность

Сумы – +4…+6, переменная облачность

Полтава – +6…+8, переменная облачность

Днепр – +6…+8, переменная облачность

Запорожье – +4…+6, переменная облачность

Донецк – +3…+5, переменная облачность

Луганск – +3…+5, переменная облачность

Харьков – +4…+6, переменная облачность

Киев – +6…+8, переменная облачность

Погода 2 ноября

Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем была +17 в 1926 году, самая низкая ночью -10,4 в 1979 году.

Погода 3 ноября

Завтра, 3 ноября в западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью в воскресенье небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что на выходных в Украине будет сильный, до штормовых значений, ветер.

Народный прогноз погоды

Волки близко к деревне воют — к голодной зиме и недородному лету.

На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут, чтобы соку дала побольше.

Пока лиственница иголки не сбросит, снега не будет; а если и выпадет, то все равно растает.

Пороша всегда в безветрие ложится.