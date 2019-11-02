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Спешите подготовиться: ежегодный диктант единства проведут 8 ноября

Спешите подготовиться: ежегодный диктант единства проведут 8 ноября
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:В этом году диктант единства будут писать 8 ноября.

Украинское радио проведет ежегодную акцию "Всеукраинский радиодиктант национального единства", посвященную Дню украинской письменности и языка, 8 ноября.

Об этом сообщает Освіта.uа.

"Диктант будет проведен 8 ноября 2019 в 11:00. Текст радиодиктанта в прямом эфире будет читать известный языковед, автор учебников и пособий по украинскому языку и литературе Александр Авраменко, который составляет текст диктанта последние 13 лет. В этом году автор внесет в текст несколько элементов на проверку новой редакции действующего правописания ", - говорится в сообщении.

В этом году впервые диктант можно будет проверить уже через 15 минут после его написания. За это время (11: 45-12: 00) желающие смогут прислать свой текст (фото, скан или скриншот с указанием обратным адресом) на электронный ящик Украинского радио ([email protected]), или в личные сообщения на странице Украинское радио в Фейсбук (UA: Украинский радио), либо на вайбер - 097-107-107-9. Сообщение направляется на один из адресам, не дублируя на все.

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С 12:00 до 12:15 в прямом эфире Украинского радио Александр Авраменко проведет работу над ошибками.

"Авторы безошибочных диктантов получат поощрительные призы. Дополнительно будет объявлен конкурс на лучшие произведения о написании диктанта (для тех, кто предпочитает традиционную переписку). Сочинение с диктантом высылается по почте в течение 2-х дней (до 11 ноября) по адресу: 01001, Киев, Крещатик, 26 (пометка "на конкурс"). 10 лучших работ будут награждены поощрительными призами ", - уточняется в публикации.

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Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA: Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины. В прошлом году в адрес Украинского радио поступило 32779 диктантов. Из них без ошибок написали 311 участников.

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Украинский язык, Диктант, Александр Авраменко, День украинской письменности.
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