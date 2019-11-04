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США оценили разведение сил в Золотом: призывают РФ уйти с Донбасса

США оценили разведение сил в Золотом: призывают РФ уйти с Донбасса
20:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В посольстве США приветствуют разведение сил в Золотом и призывают РФ вывести свои силы с востока Украины.

Посольство США в Украине приветствует завершение отвода сил и средств в районе г.Золотое Луганской области и призывает РФ выполнить минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины и полностью вывести свои силы из региона.

Об этом сообщается в микроблоге посольства в соцсети Twitter.

"Мы приветствуем завершение отведения сил и средств в Золотом и высоко оцениваем усилия президента Зеленского и его команды по разрешению конфликта на востоке Украины, которые восстанавливают суверенитет и территориальную целостность Украины. Призываем Россию полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы с востока Украины", - заявили в посольстве. 

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Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения. По состоянию на 31 октября 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

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Также 29 октября на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в с.Петровское в Донецкой области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств от линии столкновения в районе Петровского должно начаться 4 ноября.

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США, Россия, Донбасс, Золотое, Разведение сил.
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