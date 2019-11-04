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Понедельник, 04.11.2019
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Годовщина смерти Гандзюк: Зеленский обещает наказать виновных

Годовщина смерти Гандзюк: Зеленский обещает наказать виновных
21:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский обещает найти и наказать всех заказчиков убийства Екатерины Гандзюк.

Президент Украины Владимир Зеленский обещает найти и наказать всех заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Год без Екатерины Гандзюк. Все заказчики будут найдены и наказаны. Обещаю", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщалось ранее, Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

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По делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

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Убийство, Владимир Зеленский, Екатерина Гандзюк.
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