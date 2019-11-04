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Вакарчук потребовал от ГПУ, СБУ и МВД отчета по делам о нападении на активистов

Вакарчук потребовал от ГПУ, СБУ и МВД отчета по делам о нападении на активистов
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Вакарчук обратился в Генпрокуратуру, МВД и СБУ с требованием отчитаться о расследованиях нападений на активистов.

Руководитель фракции "Голос" Святослав Вакарчук отправил обращения в Генпрокуратуру, Министерство внутренних дел и Службу безопасности Украины в связи с делами о нападениях на общественных активистов.

Как сообщает партия "Голос" на своей странице в Facebook, все три официальные обращения содержали два требования: предоставить информацию о текущем состоянии расследований нападений на активистов и предпринять меры для завершения расследований в "разумные сроки".

Как сообщалось, 4 ноября годовщина смерти активистки Екатерины Гандзюк, которую 31 июля 2018 года облили серной кислотой возле её дома в Херсоне. Она скончалась 4 ноября 2018 года в больнице в Киеве.

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Пятеро причастных к нападению на Гандзюк были задержаны полицией, в том числе глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник народного депутата Игорь Павловский. Рассмотрение дела в суде продолжается, а один из подозреваемых Алексей Левин (Москаленко) объявлен в розыск.

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Все по теме:

СБУ, ГПУ, МВД, Голос, Святослав Вакарчук, Екатерина Гандзюк.
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