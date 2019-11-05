Какой праздник 6 ноября 2019 года: приметы и что нельзя делать в этот день

Новости Украины:6 ноября 2018 года чествуют праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость".

Среди многообразия богородичных ликов больше близка сердцу верующего икона "Всех скорбящих радость". Во вторник, 6 ноября, в день чудесного обретения образа, Богородица придет на клич помощи любого.

Икона "Всех скорбящих радость" считается главной покровительницей любого православного человека, ведь за свою жизнь мы постоянно сталкиваемся с разными испытаниями, будь то заболевания и утраты, безденежье и неудачи, слезы и горести, преодолеть которые невозможно без поддержки небес. Святой образ являет собой утешение, спасение и милость Небесной Заступницы.

День памяти иконы 6 ноября 2019 года

День памяти чудотворного образа по обыкновению празднуют 6 ноября. В канун праздника, 5 ноября, в церквях пройдут вечерние богослужения. А на утро вторника во всех православных храмах состоятся торжественные литургии, где каждый сможет помолиться и попросить у Девы Марии поддержки и защиты.

Божия Матерь изображена на иконе в окружении страждущих людей и ангелов, отправленных для утоления печалей. На иконе запечатлена истина: Богородица всегда приходит на зов мольбы и помогает страдающим, даря им веру в лучшее.

Чудесное преображение святой иконы явило особую любовь Небесной Матери к людям, а многочисленные чудеса свидетельствуют о ее сочувствии к нашим печалям, в которые мы сами ввергаем себя. И в день памяти богородичного лика каждый сможет обратиться к небесам за помощью и поблагодарить их за поддержку.

Как получить помощь перед иконой Богородицы

Задокументированные свидетельства проявления чудес, связанных с иконой, — олицетворение заботы и покровительства Богородицы над верующими. Она приходит на помощь в самых страшных и непоправимых ситуациях, спасает от уныния и излечивает даже неизлечимые болезни.

Божия Матерь призывает весь православный мир молить Господа о ее святом представительстве за себя и своих родных. Она сама стремится поддерживать нас, направлять и утешать, даровать исцеление, укреплять веру и надежду. Образ помогает в разных житейских делах и проблемах:

унимает душевные муки;

помогает обрести мир в душе;

заботится о счастье и здоровье;

защищает от людских интриг и дьявольских притязаний;

дарует духовное и материальное благополучие.

Прославить и испросить Богородицу о сокровенном эксперты советуют все же в храме, общей молитвой. Но если нет возможности отправиться в церковь, то можно помолиться Божией Матери и дома. 6 ноября небеса открыты для просьбы, и Небесная Заступница внемлет каждому произнесенному слову.

Празднование иконы "Всех скорбящих радость" — возможность поблагодарить за все Богородицу и обрести ее милость. Не прекращайте свои молитвы, просите с верой, не переставая творить добро. Помощь Небес всегда будет дарована по вере, доброте и смирении.