Размер пособия и доход семьи: что будет с выплатами при рождении ребенка

Новости Украины:Минсоцполитики предлагает выплачивать помощь при рождении ребенка не всем семьям.

Министерство социальной политики опубликовало для обсуждения законопроект, который предусматривает выплату соцпомощи при рождении ребенка не всем семьям, а только с доходом до определенного уровня. Такое предложение появилось в статьи 10 Закона "О государственной помощи семьям с детьми".

Если бы ее приняли, выплату бы не получили те семьи, чей среднемесячный доход на человека больше, чем 15% от всего размера помощи при рождении ребенка.

Министерство решило сохранить нынешний механизм оказания помощи при рождении детей.

В 2019 году помощь при рождении ребенка составляет 41280 гривен. То есть если среднемесячный доход вашей семьи на человека больше 6192 гривну, выплаты вы бы не получили. Но это бы не касалось детей, живущих в детских домах и полностью обеспечиваются государством.

Эти предложения фактически бы заменили существующую помощь на адресную программу, которая выплачивается только тем семьям чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат, утверждают в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

Однако, Министр социальной политики Юлия Соколовская отреагировала на появившуюся в СМИ новость о том, что правительство может лишить сотни тысяч семей помощи при рождении ребенка.

Соколовская рассказала, что, действительно, обсуждалось предложение ввести адресную программу помощи при рождении, которая выплачивалась бы только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от общего размера выплат (около 6 000 грн при выплатах примерно в 41 000 грн на ребенка).

После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, было принято решение сохранить нынешний механизм помощи, сообщила Соколовская.