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Безопасно ли быть журналистом в Украине? Статистика НСЖУ

Безопасно ли быть журналистом в Украине? Статистика НСЖУ
14:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:С начала года в Украине зафиксированы 60 нападений на журналистов.

За 10 месяцев 2019 года были зафиксированы 60 случаев применения силы к журналистам.

Об этом говорится в результатах мониторинга Национального союза журналистов Украины "Индекс физической безопасности журналистов Украины".

"В течение октября на журналистов было совершено 4 атаки... 2 инцидента были зафиксированы в Киеве, по одному на Волыни и Кировоградской области. В целом же за 10 месяцев 2019 года были зафиксированы 60 случаев применения силы к журналистам", - говорится в результатах мониторинга.

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За 10 месяцев 2019 года зафиксированы 3 инцидента, когда нападавшими были сотрудники силовых ведомств и 9 инцидентов, когда нападавшими были чиновники или депутаты. Также зафиксированы 3 случая применения оружия или угрозы оружием.

Среди регионов, в которых фиксируется больше проявлений физической агрессии в отношении журналистов: Киев и область - 17, Одесская область - 11, Херсонская - 5, Черниговская - 4, Черновицкая - 4, Харьковская - 3, Донецкая - 3.

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"Индекс физической безопасности журналистов" - это ежемесячный мониторинг фактов физической агрессии по отношению к журналистам в Украине. Индекс составляет НСЖУ и партнеры: ОО "Информационная безопасность", ОО "Платформа прав человека", Академия украинской прессы и Институт развития региональной прессы.

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НСЖУ, Свобода слова, Безопасность, Журналистика.
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