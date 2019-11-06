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Среда, 06.11.2019
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Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет

Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
12:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Правительство Украины планирует отказаться от системы градации инвалидности по группам .

В Кабмине решили изменить действующую еще с советских времен систему градации "инвалидности по группам".

Украинское правительство планирует отказаться от существующей системы градации инвалидности и перейти к Международному классификатору функциональности (МКФ), который действует в Европейском Союзе.

Об этом заявила председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Мы сейчас продолжили ту работу, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения. Мы имплементируем в украинское законодательство Международный классификатор функциональности, он уже переведен на украинский язык, но до конца не проведена система его ратификации. С помощью МКФ мы хотим наконец-то избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен", - заявила Третьякова на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, социальная политика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них теперь будут строиться не на группах, как это было ранее, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Глава комитета по вопросам соцполитики считает, что такие изменения в комплексе с пересмотром норм по трудоустройству граждан с частичной потерей трудоспособности будут способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда .

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На данный момент, как говорит Третьякова, Государственная служба по вопросам труда следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе предоставлялись людям с инвалидностью. В случае несоблюдения этой квоты, представители бизнеса получают от Государственной службы труда штрафные санкции. В комитете по соцполитике планируют эту ситуацию изменить, добавив квотирование и на госслужбе.

На сегодняшний день в Украине разделяют 4 группы инвалидности:

  • 1А - полностью зависят от других лиц, они не способны к самообслуживанию;
  • 1Б - способны только частично выполнять социально-бытовые функции;
  • 2 группа - не требуют постоянного ухода, однако болезнь или врожденный порок очень ограничивают их в обыденной жизни;
  • 3 группа - люди, которые частично потеряли способность к самообслуживанию или контроль над поведением.

Что такое МКФ и в чем преимущества

Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ) является классификацией компонентов функциональности и ограничения жизнедеятельности. МКФ одобрена всеми 191 членами ВОЗ 22 мая 2001 во время 54-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Классификация МКФ не является строго иерархической. Она учитывает функции и изменения структуры организма человека, проблемы в его деятельности и взаимодействии с окружающей средой. Примерно общую шкалу можно описать так:

  • Проблемы отсутствуют или незначительные: 0 – 4 процента.
  • Проблемы легкие 5 – 24 процента.
  • Умеренные, средние, значительные: 25 – 49 процента.
  • Тяжелые, значительные, интенсивные: 50 – 95 процентов.
  • Абсолютные, тотальные: 96 – 100 процентов.

Существуют значительные преимущества использования МКФ как для пациентов, так и врачей. Главной пользой для пациентов является интеграция физических, ментальных и социальных аспектов состояния их здоровья. Вместо того, чтобы сосредоточить внимание на диагнозе человека, в МКФ включены все аспекты его жизни (развитие, участие и среда). Так, диагноз мало что может сказать о функциональных возможностях человека и важен для определения причины и прогноза. Однако для планирования и реализации вмешательств чаще используется информация об ограничении функций.

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МКФ является инструментом взаимодействия государства, специалистов и окружающей среды с состоянием здоровья человека для лечения и реабилитации. После того, как реабилитационная команда осознает повседневной деятельности, в которой клиент обязан участвовать, может быть использована последовательность решения проблемы на основе МКФ.

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Пациенты, МКФ, Группы инвалидности, Инвалидности по группам.
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