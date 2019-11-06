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Среда, 06.11.2019
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Сроки за фейки: правительство намерено бороться с манипуляциями в СМИ

Сроки за фейки: правительство намерено бороться с манипуляциями в СМИ
15:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:В правительстве предлагают ввести уголовную ответственность за "манипулирование" в СМИ.

В правительстве предлагают усилить ответственность журналистов за распространение "ложной и/или манипулятивной информации".

Об этом заявил на парламентских слушаниях на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения" министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, передает УНН.

"Мы считаем, что ответственность за обнародование данных журналистов должно быть существенно усилена, учитывая важнейшую работу, которую делают журналисты для общества, мы должны построить ответные изменения в законодательство", - сказал Бородяський.

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По его словам, правительство будет "обеспечивать и создавать условия для физической, финансовой и юридической защиты журналистов, которые заявляют, что они испытывают ту или иную форму давления".

"Но я не могу (не) сказать о том, что ответственность журналистов за распространение неправдивой информации и/или манипулятивной информации также должна быть усилена. Это - третья часть наших важных изменений, а именно введение в законодательство понятия и критерии манипулирования общественным мнением, манипулирования общественным сознанием, и введение как административной так и уголовной ответственности за такое манипулирование, по заказу такого манипулирования, за совершение такого манипулирования", - заявил министр.

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Напомним, в Верховной Раде во время парламентских слушаний на тему "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", с докладом выступил украинский журналист и политический заключенный РФ Роман Сущенко.

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СМИ, Минкульт, Фейки, Владимир Бородянский.
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