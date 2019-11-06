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"Fair play": Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ

"Fair play": Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
16:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Ткаченко предлагает применять штрафные санкции к убыточным СМИ.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и экс-гендиректор "1+1 Media" Александр Ткаченко считает целесообразным применять штрафные санкции к убыточным СМИ.

"В футболе, в УЕФА уже десять лет действует принцип, так называемый, фейер-плей ( fair play англ. – "честная игра") условно говоря, сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если в течение трёх лет СМИ постоянно убыточное, наверное, есть смысл применения определённых санкций", - сказал Ткаченко в ходе парламентских слушаний "Безопасность деятельности журналистов в Украине" в среду в Киеве.

По словам Ткаченко, эта идея найдёт своё отражение в новом законопроекте о СМИ, над которым в настоящее время работает комитет и который будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады до конца этого года.

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Напомним, в правительстве предлагают усилить ответственность журналистов за распространение "ложной и/или манипулятивной информации".

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский создал и утвердил положение и персональный состав Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

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СМИ, Александр Ткаченко, Слуга народа.
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