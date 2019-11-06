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"На финальной стадии": приложение для борьбы с рейдерством готовят к запуску

"На финальной стадии": приложение для борьбы с рейдерством готовят к запуску
19:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Цифровое приложение на портале "Дія" может заработать уже в конце ноября.

Цифровое приложение на портале "Дія" начнет работать в конце ноября или в начале декабря 2019 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы запускаем в конце этого месяца или в начале декабря наше приложение "Дія". Оно уже сейчас на финальной стадии, и до Нового года мы планируем на базе этого приложения сделать технологию Smart-ID, когда вы можете идентифицировать себя – подписываться с помощью приложения, авторизовавшись, подтверждая, что вы вошли в систему", - сказал он.

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Федоров отметил, что запуск приложения "Дія" позволит решить вопрос рейдерства, поскольку нотариусы не смогут говорить о каких-либо "вирусах" в системе и так далее.

"Это будет уже намного сложнее сделать (заниматься рейдерством –Ред.) и очень обезопасит работу. На следующем этапе - я думаю, это будет середина следующего года - мы будем постепенно некоторые реестры переводить на блокчейн", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации Украины планирует до конца 2019 года запустить предоставление около 20 услуг онлайн на портале "Дія".

Ранее министерство презентовало бренд цифрового государства "Дія", объединяющий в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу.

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Рейдерство, ДИЯ, Михаил Федоров, Минцифры.
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