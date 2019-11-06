"На финальной стадии": приложение для борьбы с рейдерством готовят к запуску

Новости Украины:Цифровое приложение на портале "Дія" может заработать уже в конце ноября.

Цифровое приложение на портале "Дія" начнет работать в конце ноября или в начале декабря 2019 года.

Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Мы запускаем в конце этого месяца или в начале декабря наше приложение "Дія". Оно уже сейчас на финальной стадии, и до Нового года мы планируем на базе этого приложения сделать технологию Smart-ID, когда вы можете идентифицировать себя – подписываться с помощью приложения, авторизовавшись, подтверждая, что вы вошли в систему", - сказал он.

Федоров отметил, что запуск приложения "Дія" позволит решить вопрос рейдерства, поскольку нотариусы не смогут говорить о каких-либо "вирусах" в системе и так далее.

"Это будет уже намного сложнее сделать (заниматься рейдерством –Ред.) и очень обезопасит работу. На следующем этапе - я думаю, это будет середина следующего года - мы будем постепенно некоторые реестры переводить на блокчейн", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Министерство цифровой трансформации Украины планирует до конца 2019 года запустить предоставление около 20 услуг онлайн на портале "Дія".

Ранее министерство презентовало бренд цифрового государства "Дія", объединяющий в едином электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу.