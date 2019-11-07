Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Валерий – это форма латинского имени Валериан, означающего "бодрый", "крепкий".

Имя Валерий имеет различные трактовки, более подробно о которых можно узнать в описании женской формы этого имени, имя Валерия. Уменьшительно-ласкательные обращения Валя и Лера также являются самостоятельными именами.

Валерий невероятно стремителен в своих действиях. Он совершает смелые, порой даже отчаянные поступки. Общаться с ним может показаться нелегко. Иногда этот мужчина становится колким, словно крапива.

В делах Валерий настойчиво идет к цели, не боясь возникающих препятствий. Этот мужчина самолюбив, болезненно переносит колкости в свой адрес, особенно со стороны женщин. При всем при этом к семье он привязан необычайно, изменить жене для него немыслимо.

Валерий обладает достаточно крепкой психикой. Он способен легко познакомиться, не тяготится обилием комплексов. Активная жизнь, требующая непрерывных действий, для Валерия – норма, без которой ему может быть нелегко. Валерию важно чувствовать себя нужным, давать советы, участвовать во всех делах. В любом обществе мужчине обязательно надо понравиться всем, быть признанным. В поступках Валеры прослеживается некоторая безбашенность.

Валерию свойственна непоколебимая вера в высшую справедливость. Он бескомпромиссен, верен друзьям и тяжело переживает обман со стороны других людей. Мужчина оптимистичен и приятен в беседе, однако довольно остер на язык и в ссоре может показаться чрезмерно резким.

По натуре Валерий однолюб. Встретив глубоко порядочную и духовно развитую женщину, мужчина женится на ней и становится примером супруга. Он верен жене, привязан к ней, нежно любит детей. С другой стороны он и к себе ждет искреннего внимания.

На увлечения Валеры большой отпечаток накладывает то, что по характеру он – домосед. Поэтому чаще всего хобби этого мужчины становится коллекционирование и чтение. Однако он не против помочь жене в покупках и походах на рынок, а также пособить в дачном хозяйстве.

Поздравления

Широко открой сегодня двери,

На пороге праздник твой — встречай.

Поздравляем от души тебя, Валерий,

Пожелания от сердца принимай!

Твое имя означает "крепкий", "бодрый",

В жизни ты как раз такой и есть.

Как гранитный камень, твой характер твердый,

И с тобой повсюду выдержка и честь!

Вот таким надежным оставайся,

Позитивно мысли, и не унывай,

Будь счастливым самым, чаще улыбайся,

Держи за хвост удачу и не отпускай!

От всей души тебе, Валера,

Желаю мира и добра!

Чтоб шла вперед твоя карьера,

Работай лучше, чем вчера!

Будь сильным, смелым и всегда

Душа от счастья пусть поет!

Пусть путеводная звезда

К мечтам заветным приведет!

Верных друзей и хорошей погоды,

Чтобы ушли далеко все невзгоды,

Счастье наполнило жизнь до краев,

А на душе пел бы хор соловьев!

Чтобы открылись к везению двери,

Что пожелать бы еще? Ах, Валерий,

Будь самым лучшим, красиво живи,

Радости, мира, добра и любви!

Честность в деле, благородство —

Это главный твой критерий.

Верный ты, всегда надежный,

Славный парень наш Валерий.

Пожелать хочу успехов,

До вершин своих добраться,

Цели ставить, верить людям,

В миг нелегкий не сдаваться.

Пусть всегда с тобою будут

Только добрые друзья,

Дома ждет уют и нежность,

Твоя славная семья.

Имя Валерий значит "сильный".

Подвижный, быстрый и мобильный,

Спортивен, крепок и умен,

Красиво сложен, увлечен.

Мы пожелать хотим тебе,

Чтобы сложилось всё в судьбе:

Работа, хобби, дом, семья

И рядом верные друзья.

Тебе пожелаю, Валерий,

Любви и огромного счастья,

Чтоб беды и злые потери

Не вздумали в двери стучаться.

Быть сильным и духом, и телом,

От счастья летать в облаках,

Чтоб спорилось каждое дело

В твоих энергичных руках!

Будь, Валерий, крепким,

Здоровым, бодрым, сильным,

Издавна заложено

Все это в твоем имени.

Желаю, чтобы с лёту

Ты все решал проблемы,

Чтоб было тебе в жизни

Море по колено.

Желаю, чтоб к успеху

Дорогой шел прямой

И следом, чтоб удача

Бежала за тобой.

Валерий наш — мужик заметный!

Он видный, смелый и достойный!

Бывает он, конечно, вредным,

Но всё равно всегда прикольный!

Наш поздравок — тебе, дружище!

Мы громко скажем в час застолья:

"Держи всегда свой нос повыше!

Встречай всегда нас хлебом-солью!"

Поздравления, Валерий,

Принимай мои скорей.

Рядом будет непременно

Пусть компания друзей.

Ладится пускай работа,

Чувства пусть волнуют кровь,

Пусть ведет тебя к победам

Настоящая любовь.

Духом никогда не падай,

В силы верь свои всегда,

Пусть в любви и понимании

Светлые идут года.

Валерий, поздравляю вас!

Пусть радость окружает всюду,

Мечта пускай исполнится сейчас.

Пусть засияет в жизни чудо.

Пускай здоровье не подводит никогда,

Пускай друзья, коллеги уважают.

Пусть вдохновеньем полнится душа,

Пускай глаза всегда блистают.

Днем желаю вспышек счастья,

Ночью — взрывов и феерий,

Пусть пестрит волшебно жизнь,

Дорогой ты наш, Валерий.

Пусть работа дарит радость,

Деньги тоже пусть несет,

Чтобы мог себе позволить

И машину и курорт.

Крепким пусть здоровье будет,

Бодрым и веселым — дух,

Чтобы все проблемы в жизни

Разгромил ты в прах и пух.

Будь здоров и радостен, Валера,

И шагай по жизни смело!

Будут пусть все верными решенья,

Изобилует в душе пусть вдохновенье.

Никогда не огорчайся,

Позитивным будь и улыбайся!

Не болей и не скучай,

Пусть достаток льется через край.

Ягуар пусть тебя возит,

Ну а ночью ждет пантера,

Укротителем бесстрашным

Я желаю быть, Валера.

Пусть пред силой и талантом

Покоряются преграды,

А удача и богатство

Будут пусть за все наградой.

Я желаю оставаться

В жизни сложной оптимистом,

Пусть ведет тропинка счастья

По путям тебя тернистым.