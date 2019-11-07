Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и поздравления

Имя Валерий имеет различные трактовки, более подробно о которых можно узнать в описании женской формы этого имени, имя Валерия. Уменьшительно-ласкательные обращения Валя и Лера также являются самостоятельными именами.
Валерий невероятно стремителен в своих действиях. Он совершает смелые, порой даже отчаянные поступки. Общаться с ним может показаться нелегко. Иногда этот мужчина становится колким, словно крапива.
В делах Валерий настойчиво идет к цели, не боясь возникающих препятствий. Этот мужчина самолюбив, болезненно переносит колкости в свой адрес, особенно со стороны женщин. При всем при этом к семье он привязан необычайно, изменить жене для него немыслимо.
Валерий обладает достаточно крепкой психикой. Он способен легко познакомиться, не тяготится обилием комплексов. Активная жизнь, требующая непрерывных действий, для Валерия – норма, без которой ему может быть нелегко. Валерию важно чувствовать себя нужным, давать советы, участвовать во всех делах. В любом обществе мужчине обязательно надо понравиться всем, быть признанным. В поступках Валеры прослеживается некоторая безбашенность.
Валерию свойственна непоколебимая вера в высшую справедливость. Он бескомпромиссен, верен друзьям и тяжело переживает обман со стороны других людей. Мужчина оптимистичен и приятен в беседе, однако довольно остер на язык и в ссоре может показаться чрезмерно резким.
По натуре Валерий однолюб. Встретив глубоко порядочную и духовно развитую женщину, мужчина женится на ней и становится примером супруга. Он верен жене, привязан к ней, нежно любит детей. С другой стороны он и к себе ждет искреннего внимания.
На увлечения Валеры большой отпечаток накладывает то, что по характеру он – домосед. Поэтому чаще всего хобби этого мужчины становится коллекционирование и чтение. Однако он не против помочь жене в покупках и походах на рынок, а также пособить в дачном хозяйстве.
Поздравления
Широко открой сегодня двери,
На пороге праздник твой — встречай.
Поздравляем от души тебя, Валерий,
Пожелания от сердца принимай!
Твое имя означает "крепкий", "бодрый",
В жизни ты как раз такой и есть.
Как гранитный камень, твой характер твердый,
И с тобой повсюду выдержка и честь!
Вот таким надежным оставайся,
Позитивно мысли, и не унывай,
Будь счастливым самым, чаще улыбайся,
Держи за хвост удачу и не отпускай!
От всей души тебе, Валера,
Желаю мира и добра!
Чтоб шла вперед твоя карьера,
Работай лучше, чем вчера!
Будь сильным, смелым и всегда
Душа от счастья пусть поет!
Пусть путеводная звезда
К мечтам заветным приведет!
Верных друзей и хорошей погоды,
Чтобы ушли далеко все невзгоды,
Счастье наполнило жизнь до краев,
А на душе пел бы хор соловьев!
Чтобы открылись к везению двери,
Что пожелать бы еще? Ах, Валерий,
Будь самым лучшим, красиво живи,
Радости, мира, добра и любви!
Честность в деле, благородство —
Это главный твой критерий.
Верный ты, всегда надежный,
Славный парень наш Валерий.
Пожелать хочу успехов,
До вершин своих добраться,
Цели ставить, верить людям,
В миг нелегкий не сдаваться.
Пусть всегда с тобою будут
Только добрые друзья,
Дома ждет уют и нежность,
Твоя славная семья.
Имя Валерий значит "сильный".
Подвижный, быстрый и мобильный,
Спортивен, крепок и умен,
Красиво сложен, увлечен.
Мы пожелать хотим тебе,
Чтобы сложилось всё в судьбе:
Работа, хобби, дом, семья
И рядом верные друзья.
Тебе пожелаю, Валерий,
Любви и огромного счастья,
Чтоб беды и злые потери
Не вздумали в двери стучаться.
Быть сильным и духом, и телом,
От счастья летать в облаках,
Чтоб спорилось каждое дело
В твоих энергичных руках!
Будь, Валерий, крепким,
Здоровым, бодрым, сильным,
Издавна заложено
Все это в твоем имени.
Желаю, чтобы с лёту
Ты все решал проблемы,
Чтоб было тебе в жизни
Море по колено.
Желаю, чтоб к успеху
Дорогой шел прямой
И следом, чтоб удача
Бежала за тобой.
Валерий наш — мужик заметный!
Он видный, смелый и достойный!
Бывает он, конечно, вредным,
Но всё равно всегда прикольный!
Наш поздравок — тебе, дружище!
Мы громко скажем в час застолья:
"Держи всегда свой нос повыше!
Встречай всегда нас хлебом-солью!"
Поздравления, Валерий,
Принимай мои скорей.
Рядом будет непременно
Пусть компания друзей.
Ладится пускай работа,
Чувства пусть волнуют кровь,
Пусть ведет тебя к победам
Настоящая любовь.
Духом никогда не падай,
В силы верь свои всегда,
Пусть в любви и понимании
Светлые идут года.
Валерий, поздравляю вас!
Пусть радость окружает всюду,
Мечта пускай исполнится сейчас.
Пусть засияет в жизни чудо.
Пускай здоровье не подводит никогда,
Пускай друзья, коллеги уважают.
Пусть вдохновеньем полнится душа,
Пускай глаза всегда блистают.
Днем желаю вспышек счастья,
Ночью — взрывов и феерий,
Пусть пестрит волшебно жизнь,
Дорогой ты наш, Валерий.
Пусть работа дарит радость,
Деньги тоже пусть несет,
Чтобы мог себе позволить
И машину и курорт.
Крепким пусть здоровье будет,
Бодрым и веселым — дух,
Чтобы все проблемы в жизни
Разгромил ты в прах и пух.
Будь здоров и радостен, Валера,
И шагай по жизни смело!
Будут пусть все верными решенья,
Изобилует в душе пусть вдохновенье.
Никогда не огорчайся,
Позитивным будь и улыбайся!
Не болей и не скучай,
Пусть достаток льется через край.
Ягуар пусть тебя возит,
Ну а ночью ждет пантера,
Укротителем бесстрашным
Я желаю быть, Валера.
Пусть пред силой и талантом
Покоряются преграды,
А удача и богатство
Будут пусть за все наградой.
Я желаю оставаться
В жизни сложной оптимистом,
Пусть ведет тропинка счастья
По путям тебя тернистым.