Портнова подозревают в давлении на журналистов: полиция открыла уголовное дело

Новости Украины:По мнению журналистов, обнародование Портновым подробной личной информации журналистов нарушает ряд статей закона о защите персональных данных.

Полиция начала уголовное производство по факту обращений о давлении экс-заместителя Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова на журналистов редакции программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которая работает над подготовкой материала о нём.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по части 2 статьи 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Портнов изложил в своем Телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" из-за того, что редакция готовит расследование влияния и связей экс-чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его автомобиля, а также данные, свидетельствующие о слежке по его месту жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем". Мы считаем исследование влияния Андрея Портнова и его связей с украинской властью общественно важной информацией, а его личность - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим способом", - говорится в заявлении.

Как подчеркнули на Радио Свобода, впоследствии Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Он также не исключил слежения за сотрудниками редакции "Схем".

"Думаю, будет не лишним и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами", - написал Портнов.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым подробной личной информации журналистов нарушает ряд статей закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.