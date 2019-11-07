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Украина проводит консультации с американскими партнерами в сфере обороны

Украина проводит консультации с американскими партнерами в сфере обороны
11:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Минобороны

Новости Украины:Украинская сторона планирует ознакомить американских коллег с ситуацией вокруг безопасности Украины.

В Киеве проходят украинско-американские двусторонние оборонные консультации.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины, консультации начались в рамках визита в Украину американской военной делегации во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер.

В начале встречи заместитель министра обороны Украины Алина Фролова подчеркнула важность проведения таких мероприятий и выразила надежду на дальнейшее развитие сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

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"Главная цель проведения консультаций заключается в обсуждении вопросов развития украинско-американского военного сотрудничества. В частности, на повестке дня вопросы безопасности ситуации вокруг Украины. Планируется детально ознакомить американскую сторону с текущими вызовами на востоке Украины, тенденциями развития ситуации безопасности, в том числе, в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Также во время украинско-американских оборонных консультаций будет сосредоточено внимание на обсуждении реформ оборонного сектора: имплементации закона о национальной безопасности в сфере усиления гражданско-демократического контроля и парламентского надзора, трансформации оборонного ведомства и системы управления силами обороны, планировании на основе возможностей, стратегии развития видов ВС Украины.

Кроме того, представители оборонного ведомства проинформируют американскую сторону о профессионализации Вооруженных сил Украины, в частности, о кадровой политике, системе кадрового менеджмента и профессиональном военном образовании, подготовке личного состава ВС Украины.

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В то же время, среди прочего, стороны обменяются мнениями по отдельным аспектам военно-технического сотрудничества между двумя государствами.

В свою очередь, представители американской военной делегации проинформируют украинских коллег о текущем положении и перспективах безопасности сотрудничества между Украиной и США и ключевых направлениях поддержания взаимовыгодного партнерства. 

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США, Оборона, Минобороны, Консультации, Оборонный сектор.
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