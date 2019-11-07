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Порошенко заявил, что боевики в Станице Луганской остаются на своих позициях

Порошенко заявил, что боевики в Станице Луганской остаются на своих позициях
10:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Наемники РФ в районе Станицы Луганской остаются на своих позициях с оружием, переодевшись в гражданское.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что боевики в зоне разведения войск возле Станицы Луганской остаются на своих позициях с оружием, переодевшись в гражданское.

"С моста в Станице Луганской видно позиции боевиков. Хотел сам убедиться, что разведение произошло не только с украинской стороны. Однако после общения с военными и местными жителями понял - на самом деле на той стороне боевики только переоделись в гражданское, и до сих пор с оружием остаются на позициях", - написал он на своей странице в Facebook по итогам поездки в зону разведения войск.

Порошенко подчеркнул, что продолжает отстаивать необходимость полного вывода российских войск из оккупированных районов и восстановления контроля Украины над государственной границей.

Как сообщалось, разведение войск в районе населенного пункта Станица Луганская в Луганской области завершилось в конце июня 2019 года. Это было подтверждено отчетом наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В Золотом начался процесс разминирования территории

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления разрушенного моста в Станице Луганской, после того как был разобран блокпост на неподконтрольной украинским военным части переправы. Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения. Согласно графику, мост будет открыт до 27 ноября.

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Боевики, Донбасс, Петр Порошенко, Станица-Луганская.
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