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ГБР раскрыли схему поставок оборудования для ВМС РФ украинскими предприятиями

ГБР раскрыли схему поставок оборудования для ВМС РФ украинскими предприятиями
13:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины:Сейчас направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили схему поставок оборудования Военно-морскому флоту Российской Федерации украинскими предприятиями.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе, разоблачили схему вывоза продукции двойного назначения Военно-морскому флоту Российской Федерации украинскими предприятиями с участием работников Государственной таможенной службы", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, бывшие работники одного из предприятий, которое производило и экспортировало продукцию в РФ, наладили схему поставки продукции двойного назначения Военно-морскому флоту РФ и создали ряд фирм "прокладок" на территории Украины и России.

Также предприниматели вступили в заговор с таможенниками и планировали вывезти изготовленное оборудование под видом товаров гражданского использования без надлежащего таможенного оформления и контроля.

В этой связи проведен ряд обысков в помещениях Государственной таможенной службы, по месту расположения производственных помещений и офисов субъектов хозяйствования, а также по месту жительства предпринимателей, и изъято подготовленное для экспорта оборудование и техническую документацию.

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Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Оперативное сопровождение - Главное управление Службы безопасности Украины в Запорожской области.

Правоохранители квалифицировали эти действия по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, а также по ч. 2 ст. 364 УК - злоупотребление властью или служебным положением, которе привело к тяжелым последствиям.

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Таможня, РФ, Оборудование, Поставки, ГБР, Военно-морской флот РФ, Милитополь.
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