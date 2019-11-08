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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
07:38 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Это имя популярно во всей западной Европе, так как носит античные корни.

Имя Дмитрий – распространённое русское имя греческого происхождения, означающее "посвящённый богине Деметре". Деметра – древнегреческая богиня земли и плодородия, поэтому имени Дмитрий часто дают значение "земледелец".

Народные формы имени Дмитрий в русском языке: Митрий, Митрей. Женская форма имени, употребляется не часто – Деметра, Димитрия, Деметрия. Уменьшительно-ласкательное обращение Миха также используется и для обращения к Михаилу.

Каждый раз, когда вы узнаете, что ваш новый знакомый носит имя Дмитрий, знайте, что перед вами стоит необычайно добрый, активный и имеющий волю к жизни человек. Хотя в жизни Дмитрия сложно сломить, он может замкнуться в себе под грузом навалившихся проблем. Он не в состоянии войти в положение другого человека и может быть излишне суровым. На все события Дмитрий смотрит "со своей колокольни", и в случае, если происходящее ему не нравится, реакция Дмитрия может быть слишком взрывной.

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. Его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Поздравления 

Дорогой Дима, желаю тебе море ярких событий, увлекательных путешествий и стабильной высокой зарплаты! Пускай в твоей семье всегда господствуют любовь, гармония и лад! Будь полон сил и энергии, чтобы воплощать в реальность самые сумасшедшие мечты!

Поздравляю, Димочка. Желаю всегда быть таким же энергичным и весёлым, оптимистичным и красивым, бойким и ловким, умным и сообразительным, обаятельным и внимательным, великолепным и неотразимым. Пусть тебе везёт, пусть близкие окружают тебя любовью, пусть счастье твоё всегда будет рядом. Успехов тебе и здоровья!

***

Димочка, от всей души тебя поздравляю. Пусть будет красочным и добрым мир вокруг, пусть будут рядом дорогие сердцу и надёжные люди, пусть душа твоя всегда стремится к счастью и высоким целям, пусть сердце любит и наполняется вдохновением, пусть новый день приносит высокий успех и несомненную удачу.

Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и поздравления

Димочка, я желаю тебе счастья и здоровья, благополучия и крепких сил. Поздравляю, дорогой. Пусть фортуна всегда улыбается Димке, пусть во всех делах Дмитрия ждёт только успех! Будь смел, решителен, красив, умён, хорош собой и лёгок на подъём в каждом своём стремлении к мечте!

***

Поздравляю тебя, Дима, с твоим чудесным праздником. Желаю счастья в жизни и успеха в деятельности, достатка в доме и яркого света в душе, искренней любви в сердце и неимоверной бодрости в теле, интересных идей в голове и крепкого здоровья в организме.

Дорогой Дима, поздравляю тебя и хочу пожелать всегда оставаться весёлым и бодрым, сильным и храбрым. Пусть в твоей жизни всегда хватает оптимизма и удачи, пусть для тебя будут открыты все двери к счастью, успеху и благополучию. Здоровья тебе, Дима, постоянного комфорта и любви.

***

Поздравляю, Дмитрий. Желаю всегда оставаться ярким, стильным, весёлым, обаятельным, активным, искренним, успешным, целеустремлённым, решительным, крутым, везучим парнем, который может любые горы свернуть. Желаю тебе, Димочка, здоровья и оптимизма, широких просторов счастья и горячей страстной любви.

Дорогой Дима! Пускай успех и благополучие ждут тебя в любом, даже самом сложном деле. Желаем всегда быть в гармонии с собой и окружающим миром. Желаем никогда не терять ясности и четкости мысли, научиться вовремя, остановиться, осмыслить и принять только верное решение. Желаем, уметь видеть ценность не только в материальном, и находить прекрасное даже в незначительных мелочах.

***

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всевозможных благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, удачлив, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всевозможных удовольствий!

Пускай у тебя, дорогой Дима, все желания и мечты легко осуществляются, ведь ты всегда готов шагать вперед к своим целям! Я знаю, что все в твоей жизни будет отлично, какой бы ты ни выбрал путь! Желаю тебе железного здоровья, пылкой любви и материального достатка!

***

Милый Дмитрий, поздравляю тебя с твоим праздником. Я тебе желаю потрясающих возможностей, чтобы реализовывать свои идеи и планы, великолепного настроения и оптимизма, крепкого здоровья и отличной формы, весёлых и общительных друзей, любящих и понимающих родных, большого счастья, ясного неба и благополучия.

Димка, дорогой, поздравляю от души. Хочу тебе пожелать силы и мужества, решительности и рассудительности, отваги и здоровья, доброты души и верной любви, благородных поступков и бравых идей, высоких целей и сияния счастья.

***

С Днем Рождения тебя, Дмитрий! Ты носишь имя, что связывает тебя с плодородием, пусть же все твои идеи будут успешны, дают плоды, которые заставят тебя гордиться и чувствовать себя самым счастливым человеком на Земле. С праздником и желаю, чтобы все мечты сбылись.

Поздравляю с чудесным праздником великолепного Дмитрия. Дорогой, я тебе желаю яркого сияния в жизни и блестящих успехов, взаимной и чистой любви, верной удачи и неограниченного счастья, уверенного здоровья и благосостояния, душевного веселья и вечного оптимизма.

***

Очаровательный Дмитрий, потрясающий и необыкновенный парень, поздравляю тебя с твоим праздником. Желаю в жизни искристого счастья и пламенной любви, весёлых и радостных моментов забвения и сладостных минут наслаждения, благополучия, уверенного успеха и верной подруги — удачи.

Кто сегодня празднует день ангела: значение имени и поздравления

Какой чудный праздник сегодня, Димка. В этот день я хочу пожелать тебе мира и добра, пускай твоя жизненная дорога выйдет, наконец, на белую полосу и в дальнейшем никогда с нее не уходит. Твои мечты пусть станут явью, а поставленные задачи будут достигнуты, чтобы уступить место новым, еще более амбициозным целям.

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