За Дубневича внесли 100 миллионов залога

Новости Украины:Залог был внесен еще вчера, до момента оглашения решения суда.

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли залог в размере 100 млн грн еще до объявления решения Апелляционной палаты ВАС об избрании ему меры пресечения, однако его защита не знает где он находится.

Об этом сообщил его адвокат Алексей Шевчук.

“Залог был внесен еще вчера, до момента оглашения решения суда”, - сказал он.

На вопрос, где именно находится его подзащитный Шевчук ответил: "Не знаю".

По словам адвоката, несмотря на продемонстрированные в суде платежки об уплате залога, сотрудники Национального антикоррупционного бюро после объявления решения отвезли Дубневича в СИЗО.

Сейчас защита нардепа подала заявления в Печерский, Шевченковский и Подольский райсуды столицы, в которых просит освободить Дубневича в случае, если он находится в одном из следственных изоляторов на территории подчиненных судам районов.

Также защита обратилась в НАБУ с просьбой предоставить информацию о местонахождении Дубневича.

Как сообщалось, 2 ноября ВАКС выбрал народному депутату Ярославу Дубневичу, который подозревается в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке Укрзализныцей стрелочной продукции, меру пресечения в виде залога 100 млн грн.

Уже 7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял Дубневича под стражу с возможностью залога в размере 90 миллионов гривень.31 октября Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о привлечении Ярослава Дубневича к уголовной ответственности, задержании и аресте.

По версии следствия, данный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета АО «Укрзализныця» на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления составили, согласно экспертизе, свыше 93 млн грн.

Дубневич подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).