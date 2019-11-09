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Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка

Его пытались убить, но он выстоял: Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка
14:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава государства на своей страничке Фейсбук написал, что украинский язык должен объединять.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу поздравил украинцев с Днем письменности и языка. Приветствие размещено на Facebook-странице Главы государства.

"Его пытались запретить, затравить, убить, но он выстоял, стал сильнее и еще прекраснее. Кто-то владеет им виртуозно и филигранно. Кто-то его только осваивает, иногда ошибается, но искренне любит его всем сердцем. Украинский язык - невероятный. Это язык красоты, добра и достоинства. И он никогда не должна стать причиной раздора. Украинский язык должен объединять. Ради одного - светлого будущего Украины и ее граждан! С Днем украинской письменности и языка!", - написал президент.

Напомним, в субботу в Украине отмечают День украинской письменности и языка.

Отметим, накануне Украинское радио в пятницу провело ежегодную акцию "Всеукраинский радиодиктант национального единства", которая проходила в читальном зале библиотеки имени Вернадского в Киеве.

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Как сообщалось ранее, судебная реформа в Украине может затянуться на несколько месяцев, но она однозначно принесет результат.

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Поздравления, Владимир Зеленский, День письменности и языка, Поздравления Зеленского.
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