Зеленский даже не в первой десятке: жители ОРДЛО назвали своих авторитетов

Среди основных авторитетов у жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - президент России Владимир Путин, а также российские телеведущие-пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.
Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в издании "Зеркало недели".
В частности, на первом месте среди лидеров доверия в ОРДЛО:
Стоит также отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский по уровню доверия среди опрошенных жителей ОРДЛО оказался на 18-м месте (1,3%).
Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые оставили неподконтрольные территории.
Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.