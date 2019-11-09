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Зеленский даже не в первой десятке: жители ОРДЛО назвали своих авторитетов

Зеленский даже не в первой десятке: жители ОРДЛО назвали своих авторитетов
16:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Жители оккупированного Донбасса рассказали, кого они считают авторитетными личностями.

Среди основных авторитетов у жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей - президент России Владимир Путин, а также российские телеведущие-пропагандисты Владимир Соловьев и Ольга Скабеева.

Об этом говорится в результатах количественного исследования общественного мнения на оккупированных территориях Донбасса, проведенного с 7 по 31 октября компанией "Нью имидж маркетинг групп" и обнародованного в издании "Зеркало недели".

В частности, на первом месте среди лидеров доверия в ОРДЛО:

  • президент РФ Путин (за него проголосовали 11,2% опрошенных);
  • на втором - пропагандист Соловьев (9,2%);
  • на третьем - "никто, нет таких" (7,2%);
  • на четвертом - пропагандистка Скабеева (6,7%);
  • на пятом - погибший главарь террористической организации "ДНР" Александр Захарченко (4,1%);
  • на шестом - нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин (2,9%);
  • на седьмом - глава МИД России Сергей Лавров (2,5%);
  • на восьмом - украинский бизнесмен Ринат Ахметов (2,4%);
  • на девятом - советский и российский эстрадный певец Иосиф Кобзон, который активно поддерживал агрессивную политику Путина в отношении Украины, а также террористические группировки в Донецке и Луганске (2,4%);
  • на десятом - Родион Мирошник, представитель "ЛНР" в политической подгруппе на минских переговорах (1,9%).

Опрос: Как к Зеленскому относятся жители оккупированного Донбасса

Стоит также отметить, что Президент Украины Владимир Зеленский по уровню доверия среди опрошенных жителей ОРДЛО оказался на 18-м месте (1,3%).

Исследование проводилось с 7-го по 31 октября 2019 года. Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Для расчетов выборки были использованы официальные статистические данные 2014 года, скорректированные с учетом имеющихся демографических данных ВПЛ, которые оставили неподконтрольные территории.

Почти 60% жителей Донбасса считают себя гражданами Украины

Интервью face-to-face проводились в домохозяйствах респондентов по структурированной анкете. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

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Донбасс, Опрос, ОРДЛО.
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