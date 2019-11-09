Бородянский: Язык нужно применять и популяризировать

Новости Украины:Бородянский говорит, что язык нужно не только защищать, но и распространять.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет создавать все возможности как для защиты и распространения украинского языка, так и для развития всех сфер культурной жизни в Украине.

Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 9 ноября, Украина отмечает День украинской письменности и языка. Язык и культура - это те базовые ценности и маркеры, с помощью которых формировалась и продолжает развиваться украинская политическая нация. По моему глубокому убеждению, язык нужно не только защищать, но и применять и популяризировать ", - отметил министр.

По словам Бородянского, он гарантирует, что будет создавать все возможности как для защиты и распространения украинского языка, так и для развития всех сфер культурной жизни в Украине.

Как сообщалось ранее, в субботу, 9 ноября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка.