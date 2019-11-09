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"Мало что изменилось": Сенцов сравнил российские тюрьмы с подвалами гестапо и КГБ

"Мало что изменилось": Сенцов сравнил российские тюрьмы с подвалами гестапо и КГБ
19:48 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Сенцов сравнил российские тюрьмы с подвалами гестапо и КГБ.

Освобожденный из российского плена украинской кинорежиссер Олег Сенцов, находясь в музее оккупаций и борьбы за свободу в Литве, сравнил современные российские тюрьмы с подвалами гестапо на КГБ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вильнюс. Музей оккупаций и борьбы за свободу. История Литвы через призму сопротивления захватчикам. В этом печальном здании располагались в свое время гестапо и КГБ, очень символично. Подвал, где располагались казематы, очень аутентичный. Поверьте, по крайней мере, в российских тюрьмах мало что изменилось с тех пор даже внешне. Разве что расстрельные комнаты больше не работают. Пока", - написал Сенцов.

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Напомним, Олег Сенцов в литовском Вильнюсе посетил Форум свободной России и пообщался с российскими оппозиционерами, которые считают Крым частью Украины.

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Россия, КГБ, Вильнюс, Олег Сенцов, Гестапо.
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