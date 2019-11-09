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Суббота, 09.11.2019
Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера сейма Польши
Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера сейма Польши
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Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера сейма Польши

Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера сейма Польши
21:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Польше заверяют, что Мазура России передавать не будут.

Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября, заявила вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская (Małgorzata Maria Gosiewska).

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала вице-спикер.

Она отметила, что польская власть и суды тщательно расследуют это дело.

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Со своей стороны Госевская обещала гарантии невиновности Мазура.

"Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений", - добавила она.

Напомним, в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь"

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Польша, Россия, Игорь Мазур, Малгожата Госевская.
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