Что будет с Мазуром? Комментарий вице-спикера сейма Польши

Новости Украины:В Польше заверяют, что Мазура России передавать не будут.

Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября, заявила вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевская (Małgorzata Maria Gosiewska).

"Задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств. Гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и Чечне стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - написала вице-спикер.

Она отметила, что польская власть и суды тщательно расследуют это дело.

Со своей стороны Госевская обещала гарантии невиновности Мазура.

"Я со своей стороны помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура против российских обвинений", - добавила она.

Напомним, в Польше был задержан доброволец, ветеран войны на Донбассе, один из основателей "Движения сопротивления капитуляции" Игорь Мазур, известный под позывным "Тополь"