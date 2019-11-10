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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
08:53 Сегодня Телеграф

Новости Украины:10 ноября отмечают свои именины люди, которые носят имя "Арсений".

Арсений — это настоящий подарок для родителей, так как он не доставляет им проблем, не огорчает. У Арсения всегда полно товарищей и знакомых, с которыми он никогда не конфликтует. Но друзей у него мало, так как он выбирает их со всей тщательностью. Поэтому, если у него есть друг, то можно не сомневаться, что он проверен временем, и это дружба на долгие годы. Что касается учебы, то в этой сфере Арсений имеет успехи. В душе Арсении очень ранимы, сами по себе чувствительны. Их легко обидеть. Не любят бесполезной работы, делают только то, что считают для себя необходимым и что им нравится самим. В своей жизни часто попадают в нелепые ситуации, виновники которых они сами.

Взрослые Арсении всегда много думают, предпочитают слушать, а не говорить. Не любят конкуренцию, поэтому им трудно самостоятельно за что-то постоять. По природе они не являются лидерами. Часто обращаются за помощью к родителям, особенно в тот промежуток жизни, когда уже пора строить карьеру. Часто склонны к коллекционированию.

Это тихий, спокойный человек. Он добродушный и застенчивый, у него обычно много друзей. Люди любят и ценят Арсения за доброту и прекрасные качества души.

Поздравления 

Прочти, Арсений, пару строк,

В них для тебя наш поздравок:

Желаем счастья много-много,

Веселья, радости, любви!

Чтоб забывалось все плохое —

И лишь благое впереди!

Поменьше холода и стужи,

Побольше солнца и тепла!

Чтоб не был никогда простужен —

Здоровым был всегда-всегда!

 

Арсений, поздравляю я тебя

И пожелать хочу от всей души,

Чтоб не было в печали и дня,

И радость к тебе спешила.

Здоров будь всегда, не болей,

Чтоб друзья окружали тебя,

Побольше новых идей,

Живи в любви и любя.

Принимай в прекрасный день

Ворох добрых поздравлений,

Я желаю быть счастливым

И успешным, мой Арсений.

Пусть все планы станут явью,

Пусть азарт волнует кровь,

Ну а сердце согревает

Настоящая любовь.

10 ноября - приметы и обряды в День памяти Мученицы Параскевы

Сквозь столько много поколений,

Есть имя редкое — Арсений.

Оно полно добра и силы,

Его всегда судьба любила.

Пусть мужество твое крепчает,

А вечер встретит теплым чаем.

И радуга вдруг заискрится,

А в жизни — светлая страница.

Желаем сегодня Арсению

Добра, настроенья весеннего,

Успеха во всех начинаниях,

Пусть радость придёт долгожданная!

Быть сильным духовно, физически,

Характер иметь героический,

Стать крайне богатым финансово

И жить очень долго и счастливо!

Зазвенел с утра будильник,

Наш Арсений — именинник.

Принесем ему мы сок

И расскажем поздравок.

Мы любимому Арсюшке

Потягаем чуть-чуть ушки,

Чтобы рос большим и сильным,

Образованным и стильным,

Добрым, ласковым, красивым,

И здоровым, и счастливым,

Крепким, умным пареньком.

Чтоб и глазки — с огоньком!

Нежные поздравления с днем рождения

Ты, Арсений, классный парень

Знают близкие, друзья.

Я добра тебе желаю,

Счастлив будь, живи любя.

Положительных эмоций

Я желаю лишь тебе.

В личной жизни и работе

Быть желаю на коне.

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