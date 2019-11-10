У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Арсений — это настоящий подарок для родителей, так как он не доставляет им проблем, не огорчает. У Арсения всегда полно товарищей и знакомых, с которыми он никогда не конфликтует. Но друзей у него мало, так как он выбирает их со всей тщательностью. Поэтому, если у него есть друг, то можно не сомневаться, что он проверен временем, и это дружба на долгие годы. Что касается учебы, то в этой сфере Арсений имеет успехи. В душе Арсении очень ранимы, сами по себе чувствительны. Их легко обидеть. Не любят бесполезной работы, делают только то, что считают для себя необходимым и что им нравится самим. В своей жизни часто попадают в нелепые ситуации, виновники которых они сами.
Взрослые Арсении всегда много думают, предпочитают слушать, а не говорить. Не любят конкуренцию, поэтому им трудно самостоятельно за что-то постоять. По природе они не являются лидерами. Часто обращаются за помощью к родителям, особенно в тот промежуток жизни, когда уже пора строить карьеру. Часто склонны к коллекционированию.
Это тихий, спокойный человек. Он добродушный и застенчивый, у него обычно много друзей. Люди любят и ценят Арсения за доброту и прекрасные качества души.
Поздравления
Прочти, Арсений, пару строк,
В них для тебя наш поздравок:
Желаем счастья много-много,
Веселья, радости, любви!
Чтоб забывалось все плохое —
И лишь благое впереди!
Поменьше холода и стужи,
Побольше солнца и тепла!
Чтоб не был никогда простужен —
Здоровым был всегда-всегда!
Арсений, поздравляю я тебя
И пожелать хочу от всей души,
Чтоб не было в печали и дня,
И радость к тебе спешила.
Здоров будь всегда, не болей,
Чтоб друзья окружали тебя,
Побольше новых идей,
Живи в любви и любя.
Принимай в прекрасный день
Ворох добрых поздравлений,
Я желаю быть счастливым
И успешным, мой Арсений.
Пусть все планы станут явью,
Пусть азарт волнует кровь,
Ну а сердце согревает
Настоящая любовь.
Сквозь столько много поколений,
Есть имя редкое — Арсений.
Оно полно добра и силы,
Его всегда судьба любила.
Пусть мужество твое крепчает,
А вечер встретит теплым чаем.
И радуга вдруг заискрится,
А в жизни — светлая страница.
Желаем сегодня Арсению
Добра, настроенья весеннего,
Успеха во всех начинаниях,
Пусть радость придёт долгожданная!
Быть сильным духовно, физически,
Характер иметь героический,
Стать крайне богатым финансово
И жить очень долго и счастливо!
Зазвенел с утра будильник,
Наш Арсений — именинник.
Принесем ему мы сок
И расскажем поздравок.
Мы любимому Арсюшке
Потягаем чуть-чуть ушки,
Чтобы рос большим и сильным,
Образованным и стильным,
Добрым, ласковым, красивым,
И здоровым, и счастливым,
Крепким, умным пареньком.
Чтоб и глазки — с огоньком!
Ты, Арсений, классный парень
Знают близкие, друзья.
Я добра тебе желаю,
Счастлив будь, живи любя.
Положительных эмоций
Я желаю лишь тебе.
В личной жизни и работе
Быть желаю на коне.