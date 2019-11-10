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Украинские катера Island начали ходовые испытания (Видео)

Украинские катера Island начали ходовые испытания (Видео)
10:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ВСУ

Новости Украины:Украинские ВМС испытали патрульные катера Island, переданные Украине США.

Военно-морские силы в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые Украине передали Соединенные Штаты Америки, сообщил пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Фейсбуке.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнено в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал руководитель национального флота адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров.

Военнослужащие провели испытания катеров типа Island

Отмечается, что по завершению ряда испытаний патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" включат в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Напомним, в конце октября в Одессе спустили на воду новоприбывшие из США катера типа Island.

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Все по теме:

Азовское море, НАТО, Черное море, Армия, Минобороны, Катер, ВСУ, ВМС Украины, Island.
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