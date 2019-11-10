Украинские катера Island начали ходовые испытания (Видео)

Новости Украины:Украинские ВМС испытали патрульные катера Island, переданные Украине США.

Военно-морские силы в Одессе провели ходовые испытания патрульных катеров "Island" - "Славянск" и "Старобельск", которые Украине передали Соединенные Штаты Америки, сообщил пресс-центр командования ВМС Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Фейсбуке.

"Все мероприятия по подготовке и приему катеров, подготовки экипажей и подготовки к выходу в море выполнено в полном объеме. На примере подготовки экипажей катеров типа "Island" мы будем готовить весь корабельный состав, чтобы максимально приблизиться к стандартам НАТО и принимать участие во всех совместных с НАТО задачах", - сказал руководитель национального флота адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, следующим этапом станет вооружение катеров.

Отмечается, что по завершению ряда испытаний патрульные катера Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" включат в состав ВМС ВСУ, где под командованием украинских экипажей катера начнут дежурства по обеспечению морской безопасности в водах Черного и Азовского морей.

Напомним, в конце октября в Одессе спустили на воду новоприбывшие из США катера типа Island.