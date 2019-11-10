Генконсул Украины в Люблине об освобождении Мазура: Это только первый шаг

Новости Украины:Генконсул Украины в Люблине заявил о серьезной победе в деле Мазура.

Взятие на поруки украинскими дипломатами участника АТО Игоря Мазура, задержанного польскими пограничниками на основании запроса России в Интерпол, - серьезная победа украинской стороны.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформу сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Это очень серьезная победа, поскольку сегодня мы фактически освободили Игоря Мазура. Это означает, что будет проходить судебный процесс, но он будет свободен. Если бы сегодня мы его не освободили, то его бы арестовали, он бы сидел в СИЗО, и это продолжалось бы полгода-год", - заявил Павлюк.

По его словам, следующим шагом будет очищение Мазура от обвинений и его возвращение в Украину.

Павлюк отметил, что Мазур, который на протяжении судебного процесса будет находиться на территории генконсульства Украины в Люблине, сможет покидать территорию диппредставительства только в сопровождении консула.

"Работа только началась, это только первый шаг", - резюмировал он.

Сегодня утром работник Секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека ветеран АТО Игорь Мазур был доставлен в отдел Окружной прокуратуры польского Холма для допроса. Там было принято решение отпустить Мазура на поруки генконсула Украины в Люблине до начала судебного процесса над ним.

Мазур был задержан 9 ноября в пункте пропуска "Дорогуск" в Польше на основании запроса России в Интерпол. По информации Минветеранов, в Польшу Мазур ехал по приглашению польского экс-вице-спикера.

Мазур был руководителем "Правого сектора" Киевщины и начальником штаба 24-й сотни Самообороны Майдана во время Революции достоинства. С мая 2014 года находился в зоне АТО. В апреле 2015 года он стал офицером Вооруженных сил Украины - командиром роты, заместителем начальника штаба разведывательного батальона в секторе «М». В ноябре 2016 года, после демобилизации, Мазура назначили заместителем председателя партии УНА-УНСО и заместителем главного командира Украинской националистической самообороны.