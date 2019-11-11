У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Новости Украины:Анастасия способна преодолеть самые сложные жизненные ситуации и возродиться для новой жизни, когда другие считают, что все кончено.

Имя Анастасия – женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная". Народная русская форма – Настасья.

Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия (Анастасия Узорешительница), которая является покровительницей беременных женщин и заключенных, и Анастасия Рымлянина (Анастасия Старшая) – покровительница домашнего скота. Для имени Анастасия указаны православные именины.

Анастасия хорошая мастерица - умеет она и шить, и вязать, и хорошо готовит. Повзрослев, она будет стремиться держать свой дом в чистоте, она будет строгая, но справедливая в этом отношении и к мужу, и к детям. Она не любит держать в доме ничего лишнего. Все, что уже стало ненужным, она без сожаления или подарит, если это можно подарить, или же выбросит. Настя любит окружать свою уют цветами, картинами, коврами. В ее доме всегда можно найти и красивую шкатулку, и необычную безделушку. Но у Настеньки все эти вещи будут приносить пользу, служить ей в хозяйстве.

Настя человеколюбива, она очень душевный и отзывчивый человек, ей не чужды жалость и милосердие. Многие посвящают ее в свои собственные тайны, она умеет хранить секреты. Чаще всего Анастасия выбирает те профессии, где она может помогать людям, может отдавать свое тепло, заботиться о ком-то. Она может стать медсестрой, воспитателем детского сада, психологом. Также во взрослой Анастасии продолжает жить фантазия, поэтому, случается, что Насти выбирают романтические, а порой и опасные профессии. Они могут стать артистками, цирковыми артистами, спасателями, альпинистами. Анастасия всегда готова пожертвовать своими желаниями, своим временем в пользу другого человека.

Анастасия - очень волевой человек, несгибаемый, твердый. Ее невозможно подкупить, заставить, ее можно лишь убедить в том, что она необходима, но только если это действительно так. Настя не побежит для вас собирать клюкву на болоте, если вы в состоянии это сделать самостоятельно, но она и клюквы наберет, и грибов, и воды принесет, и каши сварит старушке, даже если та ни о чем и не попросит.

Анастасия всегда хочет быть под защитой, она зависима от того, кого любит. И именно поэтому она выходит замуж только за сильного мужчину, способного содержать ее и семью. Чаще всего замуж Анастасия выходит рано. Женщины с именем Настя заботливые, верные жены и любящие матери.

Поздравления

В день святой Анастасии,

Поздравления прими.

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает,

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии,

Поздравляю я тебя.

Пускай тебе с небес Анастасия

Пошлет здоровья, много света и тепла,

Пусть все сбываются желания благие,

Чтоб ты еще счастливей, Настенька, была!

Сегодня я тебе желаю лишь цветения,

Чтоб ты всегда, родная, пахла и цвела,

Пусть Ангел твой пошлет благословение,

Чтоб защитить тебя от бед и зла!

В день святой Анастасии,

Настенька, тебе привет.

Покровительница дарит

Много пусть счастливых лет.

Пусть ведет тебя за руку

Сквозь превратности судьбы,

Пусть сбываются желания,

Грезы сладкие твои.

Анастасия, Настенька, Настюша,

Какое имя неземное у тебя!

Позволь сегодня рядом быть с тобою,

Чтобы поздравить нам с днем ангела тебя.

Желаем только крепкого здоровья,

Везде во всем лишь ангельских побед.

Желаем жить и жизнью наслаждаться,

Чтоб радоваться и не чувствовать в ней бед!

Анастасия, да хранит тебя твой ангел

Не только в день твоей святой, но и всегда!

Ты — огонек, маяк по жизни, яркий факел,

Ты зажигаешь огоньком людей сердца.

Желаю, милая, нигде не спотыкаться,

Быть нежной, кроткой, доброй, озорной!

Не знать тревог, ни в чем не сомневаться,

Любимой быть и вечно молодой!

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

С Днём святой Анастасии,

Вас поздравить — не забыли.

Счастья Вам желаем мы,

Осуществить свои мечты!

Быть нежнее незабудки —

Мы желаем Вам, без шутки.

Горделивой быть, как роза,

Быть стройнее, чем берёза!

Но не плакать, словно ива,

Быть, как лилия красива,

Быть роскошной, как пион:

Вот такой — на миллион!

В День святой Анастасии

Тебя, Настя, поздравляю,

Покровительства святой,

Помощи во всем желаю.

Обращайся к ней с молитвой,

Все услышит пусть она

И исполнит все желания

Твои, Настенька, сполна.

Анастасия пусть тебя хранит,

Пусть защищает и оберегает.

Дороги все откроет пред тобой,

И все преграды в жизни убирает.

Пускай поможет узы разорвать,

Те, что мешают счастью и удаче.

Пусть бережет тебя всегда как мать,

Твой мир духовный делает богаче.

Поздравляю тебя, Настя,

С именинным славным днем.

Столько нежности глубокой

В славном имени твоем.

Пожелаю благосклонных

Я всегда к тебе небес.

Пусть опустит тебе ангел

Благости святой венец.

С Днем святой Анастасии поздравляю,

Желаю вам свободно, классно жить,

Пускай же Бог всегда вас охраняет,

Успех пусть будет помогать, любить,

Творить добро никто не запрещает,

И каждый день пусть радость вам несёт,

И небо пусть желания исполняет,

Грустить пускай вам вовсе не дает!

Наступили именины,

Поздравления все в силе,

Поздравляем мы Настёну

С Днём святой Анастасии.

Пусть заступница святая,

В тех делах тебе поможет,

Где печаль или сомненье

Твоё сердце сильно гложет.

Настенька, любимая,

С Днем Ангела тебя!

Ты самая красивая,

Пусть улыбочка твоя

Ярким светом разольется,

Озарив собой весь мир,

Да будет жизнь твоя, как пир,

И ржавчиной да не возьмется

Броня от бури и потерь,

Пусть все в жизни удается,

А счастье пусть рекою льется,

Все будет хорошо, поверь!

Пусть тебе Анастасия

В жизни помогает,

Утешает, коли беды,

Веру укрепляет.

Даст тебе большие силы

На дела благие,

Пусть возрадуется дух твой

В день Анастасии!

Есть праздник славный христианский,

Святой Анастасии день,

Наполнен он теплом и светом,

Любую озаряет тень.

Поздравить хочется сердечно

Сегодня всех Анастасий,

Пусть ваше счастье будет вечным,

Должна удача в дом прийти.