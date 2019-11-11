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Глава Госспецсвязи: Мы максимально должны отдалиться от бизнеса

Глава Госспецсвязи: Мы максимально должны отдалиться от бизнеса
12:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Госспецсвязь

Новости Украины:Валентин Петров выступил за переход на новые стандарты защиты информации.

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Украины должна сосредоточиться на задачах национальной безопасности, избавившись от несвойственных ей функций и перейдя на новые стандарты защиты информации, заявил глава ведомства Валентин Петров в ходе заседания общественного совета при администрации Госспецсвязи.

"Миссия Госспецсвязи заложена в ее названии - специальная связь и защита информации. Все остальное должно трансформироваться. Самое важное сегодня - это дерегуляция. То есть, мы максимально должны отдалиться от бизнеса. Наша задача - защищать те системы, где циркулируют государственные секреты", - приводятся его слова в сообщении на сайте ведомства.

По словам Петрова, в настоящее время необходим постепенный переход от комплексных систем защиты информации к современным рискоориентированным стандартам защиты информации. "Мы предложим Кабинету министров внедрять это. В данном вопросе у нас полное взаимопонимание с Министерством цифрового развития и трансформации. Наше дело - техническое обеспечение системы управления государством, национальная безопасность и системы кризисного управления. Здесь мы должны быть сильными и эффективными", - отметил он.

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Глава Госспецсвязи также указал необходимость создания отраслевых стандартов в сфере защиты информации с привлечением отраслевых регуляторов и высказался за упразднение несвойственных функций и техперевооружение службы. При этом Петров подчеркнул, что ведомство является, прежде всего, оператором национальной защищенной сети. "Эта сеть станет основой информационного обмена государственных электронных информационных ресурсов, систем специальной связи и т.п. То есть, мы должны стать главным центром для госресурсов, предоставляя при необходимости услуги наиболее уязвимым объектам критической инфраструктуры", - сказал он.

Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2019 года уволил главу Госспецсвязи Леонида Евдоченко и назначил Валентина Петрова, ранее занимавшего должность руководителя службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

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Госспецсвязь, Валентин Петров.
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