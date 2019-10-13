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Правительство уволило глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны
Правительство уволило глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны
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Правительство уволило глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны

Правительство уволило глав Госспецсвязи и Чернобыльской зоны
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Кабмин

Новости Украины:Кабинет министров уволил Леонида Евдоченко и Виталия Петрука.

Кабинет министров в субботу вечером уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты Леонида Евдоченко, а также главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Евдоченко возглавлял Госспецсвязи с июля 2015 года; Петрук управлял Чернобыльской зоной с декабря 2015 года, должность временно занял его заместитель Владимир Фещенко.

Также уволен первый заместитель Государственной экологической инспекции Игорь Яковлев. Временно исполнение обязанностей главы этого ведомства возложено на Виктора Канцурака (заместитель главы).

Кабмин уволил госсекретаря Минздрава

С должности заместителя главы Государственного агентства рыбного хозяйства также уволили Андрея Кравченко.

Напоминаем, правительство на субботнем заседании выделило миллиард гривен на зарплаты шахтерам.

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Правительство, Кабмин, Госспецсвязь.
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